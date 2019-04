Zēns nekavējoties nogādāts tuvākās slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā, kur sākās cīņa par viņa dzīvību. Ārstu sākotnējās prognozes nebija iepriecinošas, Novans gulēja mākslīgi izraisītā komā veselu nedēļu, līdz beidzot atvēra acis, sāka žāvāties, kustināt rokas un kājas.

Lai gan zēna stāvoklis ir stabils, viņš vairs nekad nevarēs būt patstāvīgs, jo smadzenēs izveidojies neatgriezenisks bojājums. “Mēs ticam un lūdzamies, lai Navons Džeksons izveseļotos un kādu dienu atstātu slimnīcu, taču apzināmies, ka traumu dēļ viņš vairs nekad nebūs tāds, kā agrāk,” sacīja Novana vectēvs Ramons.

Policija konstatējusi, ka ierocis piederējis zēna ģimenes draugam Terencam Vilsonam, kuram bija noteikts aizliegums turēt mājās ieroci iepriekšējas sodāmības dēļ. Četrus gadus vecais zēns to atrada pielādētu Terenca gultā zem spilvena.

Vilsona kungam izvirzītas apsūdzības par nelegālu ieroču glabāšanu un vardarbību pret bērniem. “Tas bija ļoti bezatbildīgi glabāt ieroci gultā, bet diemžēl, mans mazdēls ir tas, kuram jāmaksā šī bezatbildības cena,” atzinis Novana vectēvs.

Ģimenei jau iepriekš bijusi traģiska pieredze saistībā ar ieročiem. Novana tēvs zaudējis divus brāļus un māsu – viens no viņiem 18 gadu vecumā mira no kāda bandas locekļa lodes, gadu vēlāk otrs brālis tika nošauts netālu no vecmāmiņas mājām, bet vēl dažus gadus pēc tam savā mašīnā tika nošauta Novana tēva māsa.