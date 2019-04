Marija Selma Argalusa no "Oceanio Limpio Tenerife" (Tīrs Okeāns Tenerifē) pastāstīja "Reuters", ka okeāns katru dienu pludmalē izskalo lielu daudzumu ar drazu.



Argalusa nofilmējusi video tūristu iecienītās pilsētas Puerto del Carmen Playa Grande pludmalē. Šis šokējošais video "Facebook" skatīts jau tūkstošiem reižu.

Tenerifes pludmalē izskalotās plastmasas drazas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Jūras iemītnieki mirst dēļ mūsu egoisma un komforta, paziņoja Argalusa.



Ir pienācis laiks atteikties no iepakojumiem un iekustināt sirdsapziņu, saka aktīviste.



Plastmasas piesārņojums strauji pieaug un saskaņā ar ANO Vides programmas ziņojumu, līdz 2050. gadam plastmasa okeānos būs vairāk nekā zivju.

Saistītās ziņas VIDEO: no miruša vaļa iekšām Filipīnās izceļ 40 kilogramus plastmasas maisu FOTO: Indonēzijā izskalots milzīgs kašalots ar 6 kilogramiem plastmasas atkritumu vēderā Līdz 2050. gadam okeānos būs vairāk plastmasas nekā zivju; ES izvirza stingrus mērķus

Tenerife ir lielākā no septiņām Spānijai piederošajām Kanāriju salām, Atlantijas okeānā, netālu no Āfrikas piekrastes. Sala ir 2034,38 km2 liela un tajā dzīvo 889 833 iedzīvotāji. Tā ir apdzīvotākā Kanāriju salu grupā un apdzīvotākā Spānijai piederošā sala. Tenerife ir Kanāriju salu ekonomiskais centrs un viens no ievērojamākajiem tūrisma mērķiem, salu ik gadu apmeklē apmēram 5 miljoni tūristu, kurus apkalpo divas lidostas.