VIDEO: spēcīgs vējš Turcijā paceļ gaisā vīrieti vairāku metru augstumā

Video publicējis vietējais pārtikas preču veikala īpašnieks Ismets Ikozs. Tajā redzami trīs vīrieši, tostarp pats Ikozs, kuri cenšas noturēt saulessargu, lai spēcīgais vējš to neapgāž. Vienu no viņiem - Sadiku Kocadali uzpūta gaisā pēc tam, kad viņš uzkāpa uz saulessarga statīva, pūloties to noturēt pie zemes.

Spēcīgais vējš vīrieti pacēla gaisā ar visu saulessargu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Vīrietis nolēca, kad bija pacelts 3 līdz 4 metru augstumā, un nedaudz savainoja potīti, stāsta Ikozs. Saulessargs uzkrita virsī vēl vienam vīrietim, kurš ar gūtajiem ievainojumiem tika nogādāts slimnīcā.