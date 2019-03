"Tas ir brīnums, varēja būt masu slepkavība. Policija rīkojās izcili, nobloķējot autobusu un atbrīvojot bērnus," sacīja Milānas prokurors Frančesko Greko. Nav izslēgts, ka notikušais ir terorisms, viņš piebilda.

51 vidusskolas otrās klases skolēns atgriezās no sporta sarīkojuma kopā ar trim pieaugušajiem, kad šoferis pēkšņi mainījis maršrutu un paziņojis, ka viņi visi tiek sagrābti gūstā. "Neviens neizkļūs dzīvs," šofera teikto atstāstīja vairāki skolēni.

Šoferim bijušas divas benzīna kannas un šķiltavas, viņš bērniem draudējis, atņēmis mobilos telefonus un sasējis ar elektrības vadu. Vienam no bērniem tomēr izdevies sazvanīt vecākus, un viņi savukārt informējuši policiju. Likumsargi kādā ielā nobloķējuši autobusu, izdauzījuši aizmugures daļas logus un palīdzējuši bērniem izkļūt no autobusa, pirms to pārņēma liesmas.

"Es gribu tam darīt galu, es gribu, lai tiktu apturēta nāve Vidusjūrā," atbilstoši vairāku mediju ziņām sacījis šoferis. Viņa motīvi nav skaidri, un, iespējams, viņš piesaucis Vidusjūru saistībā tūkstošiem migrantu, kas no Āfrikas ceļo uz Eiropu un no kuriem daudzi ceļā zaudējuši dzīvību.

Mediji ziņo, ka šoferis ir Senegālas izcelsmes un 47 gadus vecs. Skolas šofera amatā viņš strādājis kopš 2002.gada.

Aptuveni desmit bērni un divi pieaugušie dūmu saelpošanās dēļ nogādāti slimnīcā. Arī šoferim bijusi nepieciešama mediķu palīdzība, jo viņš apdedzinājis rokas. Avoti Iekšlietu ministrijā apliecināja, ka ministrs izskata iespēju atņemt šoferim Itālijas pilsonību, izmantojot pērn pieņemtās tiesību normas.