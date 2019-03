Itālijas aktīvistu kuģis "Mare Jonio" pirmdien Vidusjūrā uzņēma nelegālos imigrantus, neraugoties uz to, ka notikuma vietā jau bija ieradies Lībijas krasta apsardzes kuģis.

Kuģis "Mare Jonio" neveica glābšanas operāciju, bet gan "palīdzēja nelegālajai imigrācijai", skaidroja Itālijas iekšlietu ministrs Mateo Salvīni.

"Par viņiem var rūpēties, barot viņus, apģērbt, darīt, kas vien jums tīk, bet viņi nesaņems no manis atļauju spert kāju Itālijā," solīja ministrs.

Kuģis "Mare Jonio", kuru nofraktējusi palīdzības organizāciju grupa "Mediterranea", otrdienas rītā, vairoties no sliktajiem laika apstākļiem, iebraucis Itālijai piederošās Lampedūzas salas piekrastē, neraugoties uz to, ka Itālija pieprasījusi tam uzturēties zināmā attālumā no krasta un izslēgt dzinēju, pavēstīja misijas vadītājs un kapteinis.

"Man uz klāja ir cilvēki, kas ir slimi. Man ir jānogādā viņi drošā vietā, un šeit ir divus metrus augsti viļņi. Es neizslēgšu dzinēju," varasiestādēm sacījis kapteinis Pjetro Marone, vēsta laikraksts "Avvenire".

"Laika apstākļi bija nepanesami. Mums nebija citas izvēles," skaidroja misijas vadītājs Luka Kasarīni. "Mēs kuģojam zem Itālijas karoga, viņi nevar liegt mums kāpt krastā."

Kāds 25 gadus vecs cilvēks, par kuru bija radušās aizdomas, ka viņam varētu būt plaušu karsonis, medicīniskās palīdzības saņemšanai nogādāts Lampedūzā.

Lai veiktu pārbaudes, uz "Mare Jonio" ieradušies finanšu policijas pārstāvji. Vienlaikus vicepremjers Luidži Di Maio apstiprināja, ka kuģa vadība atteikusies izslēgt dzinēju.

Kā norādīja Di Maio, kuģa komanda, uzņemot migrantus, "rīkojusies pretēji Lībijas krasta apsardzes pavēlei".

Salvīni pirmdien sāka jaunu kampaņu pret tā dēvētājiem glābšanas kuģiem, kas Vidusjūrā uzņem nelegālos imigrantus un mēģina tos nogādāt Itālijā.

"Ostas ir un paliks SLĒGTAS," tviterī paziņoja Salvīni, kamēr viņa vadītā ministrija izplatīja astoņas lapaspuses garu skaidrojumu par likumiem, kas regulē glābšanas operācijas un kurus tā dēvētie glābšanas kuģi neievēro.

Ministrs, kurš vada pret imigrāciju noskaņoto partiju "Līga", atkārtoti atteicies ielaist ostās nevalstisko organizāciju kuģus, kam ilgstoši nācies dreifēt, kamēr tajos esošos nelegālos imigrantus nav piekritušas uzņemt citas Eiropas valstis.

Lai gan ministrijas dokumentā atzīts, ka palīdzības sniegšana tiem, kuru dzīvības ir apdraudētas, ir "prioritāte", Salvīni brīdinājis, ka pret tiem, kas "atklāti ignorē starptautiskos, Eiropas un nacionālos glābšanas noteikumus," ir jāvērš "sankcijas".

Viņš norādījis, ka nedrīkst nenovērtēt arī risku, ka starp jūrā uzņemtajiem nelegālajiem imigrantiem var slēpties personas, kas saistītas ar terorismu.

"Glābšanas kuģu ieiešana Itālijas teritoriālos ūdeņos kaitē Itālijas valsts kārtībai un drošībai," atzīts dokumentā.

Ministrijas skaidrojums izplatīts dažas stundas pēc tam, kad kādas itāļu aktīvistu kuģis Lībijas piekrastē uzņēma 49 nelegālos imigrantus, lai gan notikuma vietā jau bija ieradusies Lībijas krasta apsardze.

Tūlīt pēc tam kuģis pieprasīja atļauju izsēdināt uzņemtos nelegālos imigrantus Itālijā.

Salvīni norādījis, ka kuģiem, kas, savu darbību nekoordinējot ar Romu, uzņem imigrantus ūdeņos, par kuriem atbildīga Lībija, nav tiesību ieiet Itālijas ostās.

Viņš uzsvēris, ka kuģi, kas uz savu roku uzņem nelegālos imigrantus un pēc tam dodas uz Eiropas ūdeņiem, pārkāpj starptautiskās jūras tiesības.

Ministrs arī norādījis, ka Itālijas ostas nav vienīgās, kur varētu izsēdinās jūrā uzņemtos imigrantus, un ka atbilstošu loģistisko un veselības aprūpes atbalstu var nodrošinās arī Lībijas, Tunisijas un Maltas ostas, kas parasti atrodas tuvāk imigrantu uzņemšanas vietai.