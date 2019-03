Sirsnīgs stāsts: kā dzīvnieki invalīdi Izraēlas fermā iegūst jaunu dzīvi un mīlestību

Šo iestādi dibināja 52 gadus vecā dzīvnieku tiesību aktīviste Adita Romano un 38 gadus vecā Meitala Ben Ari. Brīvības ferma kalpo kā patvērums lielākoties dzīvniekiem invalīdiem un kā izglītības centrs tā apmeklētājiem. "Ja vēlaties, lai cilvēki šiem dzīvniekiem atver savas sirdis, mums viņi ir jāsatuvina," stāsta Romano, kamēr glāsta cūkas Jossi un Omri.

"Ja vēlaties, lai cilvēki šiem dzīvniekiem atver savas sirdis, mums viņi ir jāsatuvina," stāsta Romano. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Adita Romano: "Brīvības ferma ir izglītojošs centrs, kurā atjauno saikni starp cilvēkiem un dzīvniekiem, kuri izglābti no fermu industrijas. Cik mums zināms, citur Tuvajos Austrumos šādi centri nav."

"Mēs ticam teicienam "no acīm prom, no sirds ārā". Ja vēlamies, lai cilvēki šiem dzīvniekiem atvērtu savas sirdis, mums viņi jāsaved kopā, bet ne tā, kā esam pieredzējuši nežēlīgajā nozarē, kur viņi ir nožēlojami lopi," turpina Romano.

Vairums no fermā esošajiem 240 dzīvniekiem tikuši audzēti nokaušanai. Dažus no tiem atdeva lauksaimnieki, kuri izvēlējās tos glābt. Citi, piemēram, ēzeliene Miri, kura tika atrasta guļam grāvī ar lauztu kāju, bijusi pamesta. Pēc Miri izglābšanas viņas kāja tika amputēta.

Ben Ari: "Brīvības fermas idejas pamatā ir vieta, kur cilvēki var satikt dzīvniekus". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ben Ari skaidroja, ka bērni ar īpašām vajadzībām identficē sevi ar dzīvniekiem invalīdiem un viņi ir bieži viesi 2 hektāru plašajā fermā. Izraēlas centrā esošajā Olešas lauksaiminiecības fermā atrodas ganību lauki, staļļi un klēts.

Viena no fermas dibinātājām Meitala Ben Ari: "Kad bērns šeit ierauga dzīvnieku, kuram ir fiziski trūkumi, vai arī viņš ir akls vai kājas vietā protēze, vai ratiņkrēslā, tad tāds pats bērns Tad saprot, ka viņi atrodas vienādās pozīcijās. Lielākās fermas slavenības ir dzīvnieki, kuriem piemīt visas šīs lietas. Bērni, atnākot uz šejieni, paziņo: "Hei, esmu kā Garijs", jo Garijam ir kāju stiprinājumi un arī man tādi ir. Tas viņiem liek justies īpašiem," skaidro Ben Ari.

Ben Ari: "Brīvības fermas idejas pamatā ir vieta, kur cilvēki var satikt dzīvniekus, kurus parasti atrodam uz sķīvja vai lielveikalu plauktos. Katram dzīvniekam ir savs vārds. un mēs zinām, ka viņi nav produkts. Katram no viņiem ir savs stāsts, savs glābšanas stāsts."

56 gadus vecā Šira Breura, kura fermu apmeklē kopā ar savu 84 gadus veco tēvu, stāsta: "Esmu noraizējusies par cilvēces nākotni, bet šī vieta izskatās pēc cerības."

Uz brīvības fermu nāk mūziķi, kuri dzīvniekiem sniedz koncertus. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Saimniecības jaunākais papildinājums ir piecus mēnešus veca govs vārdā Nira. Viņai ir kājas protēze, jo īsto kāju pēc lūzuma nācās amputēt. Brīvības ferma interneta kampaņas laikā vāca naudu mākslīgo ekstremitāšu un medicīniskās aprūpes vajadzībām. Lai vadītu saimniecību, kas balstās no ziedojumiem un brīvprātīgajiem strādniekiem no Izraēlas un ārzemēm, ieskaitot mūziķus, kuri dzīvniekiem sniedz koncertus, nākas rēķināties ar vienu miljonu ASV dolāru lieliem izdevumiem gadā.

Citur Tuvajos Austrumos šādi centri nav. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Adita Romano: "Edens piedzima priekšlaicīgi. Kad gaļas tirgotājs ieradās, lai savāktu teļus, viņš no tā atteicās, jo to ekonomiskā vērtība atkarīga no svara. Tāpēc viņš palika kopā ar citiem mazuļiem. Sieviete, kas strādāja fermā un sūtīja lopus nokaušanai, iemīlēja viņu."