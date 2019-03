Demokrāti Adams Šifs, Elaidža Kamingss un Eliots Engels, kas vada attiecīgi izlūkošanas, uzraudzības un ārlietu komitejas, pirmdien vērsušies ar vēstulēm pie valsts sekretāra Maika Pompeo un Baltā nama aparāta vadītāja Mika Malveinija.

Vēl janvārī laikraksts "The Washington Post" vēstīja, ka Tramps vismaz vienu reizi no augstām savas administrācijas amatpersonām noslēpis detaļas par savām sarunām ar Krievijas līderi. 2017.gadā Hamburgā "lielā divdesmitnieka" samitā Tramps vienam no tulkiem atņēmis piezīmes un licis neizpaust dzirdēto citiem administrācijas pārstāvjiem.

Pat noslepenotajā dosjē nav detaļu par pēdējo divu gadu laikā notikušajām Trampa un Putina sarunām, norāda laikraksts.

Ja šī informācija ir patiesa, "tas raisa dziļu satraukumu nacionālās drošības, pretizlūkošanas un ārpolitikas jomā", īpaši "ņemot vērā Krievijas kampaņu, lai ietekmētu Amerikas vēlēšanas", norāda vēstules autori.

Šis pieprasījums ir turpinājums kopīgajai vēstulei, kas uz Balto namu nosūtīta vēl 21.februārī.

Demokrātu partijas pārstāvji pieprasījuši informāciju par to, vai Tramps ir iznīcinājis piezīmes, kas ir saistītas ar viņa un Putina sarunām, tomēr uz šo vēstuli Baltais nams nekādi nav reaģējis, norāda autori.

Trampa un Krievijas iespējamie sakari tiek izmeklēti jau pusotru gadu.

Kā vēsta ASV mediji, ziņojums par Krievijas iespējamo iejaukšanos 2016.gada ASV vēlēšanās, kas tapis ASV īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanas rezultātā, Tieslietu ministrijai varētu tikt iesniegts jau martā.

Tramps vairākkārt aicinājis izbeigt federālo izmeklēšanu par Krievijas iespējamo iejaukšanos vēlēšanās, to dēvējot par "raganu medībām".

Krievijas puse noliedz, ka tā vēlēšanās būtu iejaukusies.