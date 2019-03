Šamaņu rituālā nokauj 5 kamieļus: Irkutskā burvji savdabīgā veidā "stiprina Krieviju"

Dīvainais rituāls izraisījis diskusijas un sašutumu, Angarskas prokuratūra sākusi pārbaudi. Informācija atklātībā nokļuva, kad "YouTube" ievietoja video, kur redzams, kā šamaņi ved kamieļus uz nokaušanu, bet vēlāk kadrā parādās liels sārts ar kautķermeņiem uz malkas, salikti arī saldumi, augļi, pirms aizdedzināšanas viss apliets ar tēju.

(Brīdinām: video materiāls satur nepatīkamus skatus:)

Augstākais upuris

Krievijas augstākā šamaņa vietnieks Arturs Cibikovs skaidro, ka burjatiem kamielis ir augstākais no dzīvniekiem un šīs izdarības esot neredzēti iedarbīgas pēc sava spēka, mēroga un nozīmes.

“Mēs kā ticīgi cilvēki gribam ar savām lūgšanām celt augšā, atjaunot un padarīt mūsu dzimteni par stipru, skaistu, varenu un suverēnu,” klāsta Cibikovs. Piedalījušies apmēram 500 cilvēku, viss noritējis reliģiskā centra Mūžam zilas debesis teritorijā.

Valsts domes ekoloģijas un apkārtējās vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Vladimirs Burmatovs paziņojis, ka vērsīsies Ģenerālprokuratūrā, lai vainīgos sauktu pie atbildības par nežēlību pret dzīvniekiem.

Citi ir sašutuši

Nepriecājas arī citi šamaņi. Burjatijas šamaņu centrā Tengeri pauž, ka pilnībā noraida šādu rituālu piekopšanu: “Kamielis burjatiem ir svēts dzīvnieks, to nekad neupurējam. Tas ir neošamanisms, viņi pārkāpj visus kanonus.”

Arī Burjatu kultūras centra vadītājs Sergejs Šotkinovs intervijā RIA Novosti norāda: “Šamaņa spējas ir liels retums, tās nodod no paaudzes paaudzē un vērtē kā smagu nastu. Tagad par šamaņiem diemžēl uzdodas ne mazums gadījuma cilvēku, kuri nav šīs ticības īstenie sekotāji.” Upurēšana gan šamaņiem nav sveša, tikai viņi izmantojot aunus vai zirgus, bet ziemā šādus rituālus nerīko nemaz.

Pirmo reizi 300 gadu laikā

Cibikovs klāsta, ka kamieļi upurēti pirmo reizi 300 gadu laikā: “Daudzi no jaunās paaudzes pat nezina par šādu rituālu, jo tas ir ļoti rets. Mēs jau esam sasnieguši rezultātu – cilvēki, noskatoties video internetā un palasot komentārus, izgāž negatīvismu, bet mēs to uzņemam, tā padarot cilvēkus laimīgākus.” Dzīvniekus nokaujot ar cieņu, asinis nedrīkst nopilēt uz zemes, tas esot Uuse rituāls, ko veic ziemā, kad vismazāk ir ēdiena, bet mūsdienu burjati, nezinot senās tradīcijas, sauc to par barbarismu. Turklāt, ja kamieļu vietā būtu auni vai teļi, sašutums nebūtu tik liels. Cibikovs esot gatavs jebkādam sodam, vien atgādina, ka Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs katru gadu sadedzinot pa pieciem kamieļiem, un pret viņu neesot nekādu pretenziju, norāda šamanis.

Kadirovs tiešām regulāri piedalās upurēšanas rituālos Kurban bairam svētkos, taču šos dzīvniekus musulmaņi nededzina un gaļu izdala trūcīgajiem un atraitnēm.

Galvenais šamanis nav devis atļauju

Krievijas augstākais šamanis Kara-ools Dopčun-ools gan paziņojis, ka neko par šādu ieceri nav zinājis, savu atļauju nav devis un senatnē nekas tāds nav darīts. Turklāt šamaņu tradīcija aizliedz upurēt kamieļus, bet tieši pirms rituāla to nedrīkstot darīt ne ar vienu dzīvnieku – tas esot “nevis šamanisms, bet sātanisms”, kas izmeklējams pēc Kriminālkodeksa panta.

Okultas izdarības valsts stiprināšanai Krievijā notiek ne pirmo reizi. Piemēram, februārī Maskavā vairāki desmiti raganu būrās vadoņa Putina atbalstam, bet viņa naidniekiem veltīja maģiskus nolādējumus.