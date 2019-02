Viktorijas štata apgabala tiesas galvenais tiesnesis Pīters Kids atsauca Pelam noteikto drošības naudu tiesas sēdē pirms gaidāmās soda piespriešanas, un Pels tika nogādāts apcietinājumā Melburnas cietumā.

Šī ir pirmā reize, kad Pels bijis apcietinājumā, kopš viņam 2017.gada jūnijā tika izvirzītas apsūdzības bērnu seksuālā izmantošanā. Tiesvedības laikā viņš bija atradies brīvībā pret drošības naudu.

Kids informēja tiesu, ka Pelam 13.martā tiks piespriests sods. Maksimālais soda mērs var būt līdz 50 gadiem cietumā.

Vatikāns trešdien paziņoja, ka tā disciplinārā institūcija Ticības doktrīnas kongregācija sāks tiesvedību pret Pelu.

"Ticības doktrīnas kongregācija tagad izskatīs lietu atbilstoši procedūrai un laika ietvaros, ko nosaka kanoniskās normas," sacīja Vatikāna preses sekretārs Alesandro Džizoti.

Kongregācija izmeklē apsūdzības par garīdznieku seksuāliem pārkāpumiem. Tās lēmumi var novest līdz tādiem sodiem kā izslēgšana no priesteru kārtas.

Kad otrdien tika oficiāli paziņots, ka Pels atzīts par vainīgu pedofilijā, Vatikāns uz to reaģēja, paziņojot, ka nogaidīs līdz galīgās apelācijas spriedumam pirms jebkāda lēmuma par sankcijām pret šo kardinālu.

Tiesa Austrālijā otrdien paziņoja, ka Pels ir atzīts par vainīgu divu kora zēnu seksuālā izmantošanā.

Zvērināto tiesa Austrālijā ir atzinusi 77 gadus veco Pelu par vainīgu vienā apsūdzības punktā par seksuālu izmantošanu un četros apsūdzības punktos par nepiedienīgu uzbrukumu.

Par viņa upuriem bija kļuvuši divi kora zēni Melburnas Svētā Patrika katedrālē pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados.

Pels tika apsūdzēts, ka tolaik 12 un 13 gadus vecos zēnus esot iedzinis stūrī katedrāles sakristejā un piespiedis zēnus iesaistīties seksuālā aktā ar viņu.

Sākotnējā prāvā septembrī zvērinātie nevienojās viņu atzīt par vainīgu, bet viņš tika atzīts par vainīgu lietas atkārtotā iztiesāšanā 11.decembrī. Šī lēmuma paziņošana tika atlikta, un Austrālijas mediji drīkstēja par to ziņot tikai otrdien.

Austrālijā dzimušais Pels, kurš 1966.gadā tika ordinēts par priesteri un 2003.gadā tika iecelts par kardinālu, bija Melburnas palīgbīskaps no 1987. līdz 1996.gadam, Melburnas arhibīskaps no 1996. līdz 2001.gadam un Sidnejas arhibīskaps no 2001. līdz 2014.gadam.

2014.gada 24.februārī viņš tika iecelts par Vatikāna Ekonomikas sekretariāta prefektu un bija šajā amatā līdz pērnā gada 12.decembrim, lai gan kopš 2017.gada 29.jūnija bija atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Pels bijis arī Vatikāna Kardinālu padomes loceklis.

Vatikāna preses sekretārs Džizoti apstiprināja, ka Pels vairs nav Ekonomikas sekretariāta prefekts.

Vatikāns arī paskaidroja, ka Pelam ir aizliegts noturēt publiskus dievkalpojumus vai kontaktēties ar bērniem.