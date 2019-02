Spānijā pēc ģimenes vakariņām restorānā ar "Michelin" zvaigzni mirusi sieviete

Sieviete, kuras identitāte netiek atklāta, kopā ar vīru un 12 gadus vecu dēlu bija devusies uz "RiFF" restorānu Spānijas pilsētā Valensijā. Pēc vakariņām 46 gadus vecā sieviete savās mājās nomirusi, savukārt viņas vīrs un dēls cietuši no caurejas un vemšanas.

"RiFF" restorāns, kas saņēmis vienu "Michelin" zvaigzni un sevi pozicionē kā iestādi, kas klientiem pasniedz "inovatīvu maltīti", šobrīd ir slēgts. Vietējās varasistādes izmeklē notikušo, lai drīzumā varētu nākt klajā ar precīzu informāciju par to, kas izraisījis notikušo.

Spānijas varasiestādēm izdevies sazināties ar vēl 75 citiem cilvēkiem, kuri ēduši restorānā laika posmā no 13. līdz 16.februārim. 29 no šiem cilvēkiem pēc maltītes "RiFF" cietuši no saindēšanās ar ēdienu.

Valensijas reģionālās veselības ministrijas pārstāvjis BBC atklājis, ka pagaidām nav izdevies konstatēt precīzu saindēšanās iiemeslu, tomēr paraugi no vairākiem ēdieniem esot nogādāti laboratorijā Toksikoloģijas institūtā.

Spānijas vietējie mediji vēsta, ka saindēšanās iemesls varētu būt Lāčpurnu sēnes, tomēr varasiestādes iesaka sagaidīt oficiālos rezultātus.