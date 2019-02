Apmēram 84 miljoni eiro tika konfiscēti no "Banco BPM" un tās meituzņēmuma "Banca Aletti", 35,5 miljoni eiro – no "Monte dei Paschi", 32 miljoni eiro – no "UniCredit", un 11 miljoni eiro – no "Intesa Sanpaolo", ziņoja laikraksts "Corriere della Sera".

Pret diviem dimantu tirdzniecības uzņēmumiem "Intermarket Diamond Business" (IDB) un "Diamond Private Investment" (DPI) tika veikta izmeklēšana par to, ka šie uzņēmumi izmantojuši minētās bankas, lai pārdotu slīpētus dimantus par summām, kas ievērojami pārsniedza to vērtību.

Konfiskācijas rīkojums attiecās uz 253 miljoniem eiro no DPI un 328 miljoniem eiro no IDB.

Izmeklēšana tika uzsākta pēc tam, kad kādā Itālijas pētnieciskās žurnālistikas programmā 2016.gadā bija konstatēts, ka IDB un DPI pārdotie dārgakmeņi tikuši piedāvāti par divreiz lielāku summu, nekā līdzīgi dārgakmeņi starptautiskā dimantu tirgus sarakstā "Rapaport".

Bankas saņēma ievērojamu komisijas maksu par klientu sagādāšanu šiem dimantu tirgotājiem.

No šādas krāpniecības ir cietušas slavenības, tai skaitā itāliešu dziedātājs Vasko Rosi.