Viņaprāt, amatu atstājot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, pragmatiskie kleptokrāti vēlēsies radīt sev izdevīgus apstākļus, lai darītu teju jebko attiecību uzlabošanai ar Rietumiem. "Kad Putins aizies, viņi vēlēsies veidot daudz pragmatiskāku politiku. Šie kleptokrāti būs priecīgi, ja varēs slēgt darījumus ar Eiropu un jebkādā veidā uzlabot attiecības, piemēram, pametot Donbasu, vienlaikus Krimu paturot sev. Tajā pašā laikā šie cilvēki turpinās zagt Krievijā," norādīja pētnieks.

Tomēr, Putinam atstājot amatu, viņš joprojām ietekmētu lietas, bet ne tās kontrolētu, pieļāva Galeoti, piebilstot, ka ir ļoti maza iespēja, ka pašreizējais Krievijas prezidents pavisam attālinātos no amata. "No otras puses viņš meklē sev pēcteci. Ja viņš tādu atradīs, tad Putins varētu radīt kādu jaunu konstitucionālu sistēmu, kas dotu viņam kādu lomu kā "nācijas tēvam" vai vietu valsts padomē. Tādējādi viņš nebūtu saistīts ar ikdienas valstiski būtisko lēmumu pieņemšanu, bet, ja gribētu, tad spētu iejaukties," teica eksperts.

Viņš skaidroja, ka dramatiskas pārmaiņas Krievijas politikā nebūs, bet tajā pašā laikā Putins kļūst vecāks un viņa "satvēriens zūd". Taujāts, cik ilgi Putins spēs savā dienaskārtībā uzturēt stāstu par Rietumiem kā Krievijas draudu un Krieviju kā pasaules diženāko lielvaru, eksperts minēja, ka Putins savas "jaunrades spējas" ir izsmēlis. Vienlaikus viņš pieļāva, ka Putins pats neko nemainīs savā politikā, iespējams, veicot tikai kādas minimālas taktiskas izmaiņas.

"Pašreizējā situācija, kurā Rietumi un Krievija ir politiskā kara stāvoklī un Krievijas puse Rietumus uzskata par "slikto puisi", turpināsies tik ilgi, kamēr vien Putins būs pie varas. Situāciju varētu mainīt viņa vietā nākošie pēcteči," pārliecību pauda Galeoti.

Pēc eksperta domām, Krievijā esošai propagandai nevajadzētu piešķirt lielu lomu, jo cilvēki zināmos apmēros to patērē, tomēr tā nav tik ļoti efektīva, un nevajadzētu domāt, ka cilvēkiem ir pilnībā izskalotas smadzenes. Jo vairāk Krievijas iedzīvotāji paši savām acīm redzēs īstos Rietumus, jo vairāk tas graus televīzijas kanālos redzamo propagandu, norādīja eksperts, piebilstot, ka politisko pārmaiņu pamatā būs pragmatiski faktori.

"Ietekmīgie Krievijas iedzīvotāji padara sevi bagātākus ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Tomēr viņi vēlas leģitimizēt savu bagātību un nodot to saviem bērniem. Cilvēki, kas 90.gados ieguvuši daudz naudas, centīsies to nodot nākamajai paaudzei. Šī iemesla dēļ šādi cilvēki labprāt vēlēsies redzēt labi strādājošu likuma varu. Kad apzodz bankas, tu nevēlies, lai policija tevi noķer, bet, ja tev pieder banka, tu vēlies, lai policija apsargā tavu banku," norādīja pētnieks.

Viņš arī uzsvēra, ka "parastie" Krievijas iedzīvotāji vēlas tieši to pašu, ko vēlas iedzīvotāji Rietumos, proti, likuma varu, stabilitāti un iespēju kontrolēt politiskos procesus, tādēļ varētu teikt, ka Krievijas iedzīvotāji pamazām atgriežas Eiropā. Pēc Galeoti domām, Krievijas elite praktisku apsvērumu dēļ vēlēsies virzīties prom no Putina īstenotās konfrontācijas politikas.

"Pirmā post-Putina paaudze vēlēsies radīt sistēmu, kas aizsargās tos cilvēkus, kas vēlēsies nodarboties ar biznesu un pelnīt naudu. Nākamās paaudzes vēlēsies realizēt demokrātisku politikas īstenošanas pieeju. Tomēr pārmaiņām būs nepieciešamas paaudzes. Putins vēsturē paliks kā pārejas figūra, viņš ir viens no šīs pēdējās paaudzes pārstāvjiem, kura domāšanas veids un attieksme veidojās Padomju Savienībā. Nākamā politiskā paaudze būs postpadomju paaudze," uzsvēra Galeoti.

Tomēr viņš minēja, ka līdz ar pārmaiņām var rasties arī draudi. Piemēram, Krievijas režīms ir stingrs, taču tā iekšienē pastāv liels protestu veidošanās potenciāls. "Ja notiek kāda katastrofa, notiek pēkšņa ekonomikas krīze vai Putins mirst, tad draudīgāka par esošo situāciju būtu haotiska un turbulenta Krievija," pārliecību pauda pētnieks.

Kā draudus viņš minēja arī to, ka Mums ir sajūta, ka lielu daļu no Krievijas aktivitātēm īsteno indivīdi dažādās aģentūrās, diplomāti un spiegošanas iestādes, kuras īsteno tādas darbības, kas, pēc viņu domām, Putinam būtu svarīgas un nepieciešamas.

"Viens drauds ir tas, ka kāds no šiem spēlētājiem izdarītu kaut ko stulbu, domājot, ka Putins to varētu vēlēties. Tādā gadījumā varam saskarties ar kādām negaidītām provokācijām. Tāpat Putinu no visām pusēm ieskauj cilvēki, kas saka viņam to, ko Putins vēlētos dzirdēt, nevis to, ko viņam ir nepieciešams dzirdēt. Viņš ir arvien vairāk atrauts ne tikai no Krievijas ikdienas realitātes, bet arī no pasaules realitātes," teica eksperts.

Viņš brīdināja, ka kāds no šiem Putinam apkārt esošajiem cilvēkiem var izdarīt ko muļķīgu, jo viņam tiek pasniegta nepatiesa informācija, kam piemērs bijis Austrumukraina. "Domāju, ka Putinam kāds bija iegalvojis, ka Krievija tiks cauri sveikā un Ukraina kapitulēs. Uz tā pamata viņš piekrita konkrētām aktivitātēm, bet realitātē viss notika citādāk," sacīja pētnieks.