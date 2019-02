Pihls miris svētdien.

No 1991. līdz 2003.gadam Pihls bija Drošības policijas priekšnieks, no 2003. līdz 2005.gadam - ģenerālprokurors, bet no 2007. līdz 2009.gadam - iekšlietu ministrs.

2009.-2010.gadā Pihls bija Tallinas vicemērs. Šajā laikā viņš bija arī Sociāldemokrātiskās partijas priekšsēdētājs.