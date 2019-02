Dž. D. Selindžera dēls sola publicēt tēva neizdotos darbus

1951. gadā tika publicēts vienīgais Selindžera romāns "Catcher In The Rye" ("Uz kraujas rudzu laukā"). Pēc romāna panākumiem Selindžers izdeva stāstu krājumu un vairākus garstāstus, taču 1965. gadā pārtrauca darbus publicēt un pazuda no sabiedrības acīm.

Viņš dzīvoja savrupu dzīvi līdz nāvei 2010. gadā 91 gada vecumā. Selindžers aizliedza publicēt neizdotos darbus vismaz 50 gadus pēc viņa aiziešanas mūžībā.

Kā pavēstīja viņa 58 gadus vecais dēls Mets Selindžers, rakstnieks pēc pazušanas no sabiedrības acīm turpinājis rakstīt un "kādā brīdī viss, ko viņš sarakstīja, tiks nodots cilvēkiem, kuriem patīk lasīt viņa darbus".

"Tas nav gatavs. Viņš gribēja, lai es to visu savācu kopā, un darba apjoma dēļ es zināju, ka tas prasīs ilgu laiku," intervijā avīzei "Guardian" pavēstīja Mets Selindžers. "Viņš rakstīja 50 gadus, nepublicējot, tāpēc ir daudz materiālu. Nav nekādas negribēšanas vai aizsargāšanas: kad tas būs gatavs, mēs ar to dalīsimies."

Viņš sacīja, ka nevar nosaukt konkrētu laiku, kad darbi tiks izdoti, vien norādot, ka "mēs noteikti runājam par gadiem".