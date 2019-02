"Rīt Savienotās Valstis aptur savas saistības saskaņā ar INF līgumu un sāk izstāšanās procedūru no INF līguma, kas tiks pabeigta sešu mēnešu laikā, ja vien Krievija no savas puses neatsāks [līguma] ievērošanu, iznīcinot savas raķetes, to palaidējus un ar tām saistīto aprīkojumu, kas [līgumu] pārkāpj," teikts ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumā.

NATO piektdien izplatīja paziņojumu, apliecinot, ka alianse pilnībā atbalsta ASV lēmumu par izstāšanos no INFT.

ASV prezidents Donalds Tramps. (Foto: AP/Scanpix)

Paziņojums izplatīts alianses dalībvalstu padomes vārdā drīz pēc tam, kad Tramps bija paziņojis, ka Vašingtona pamet INFT.

"Savienotās Valstis sper šo soli, reaģējot uz būtiskiem riskiem eiroatlantiskajai drošībai, ko rada Krievijas veiktā no zemes palaižamo spārnoto raķešu sistēmu 9M729 slepenā izmēģināšana, ražošana un izvietošana."

"Mēs turpinām tiekties pēc konstruktīvām attiecībām ar Krieviju, kad Krievijas rīcība to padarīs iespējamu," norādīja NATO.

"Mēs skubinām Krieviju izmantot atlikušos sešus mēnešus, lai atgrieztos pie pilnīgas un pārbaudāmas līguma ievērošanas un INFT saglabātu," teikts paziņojumā.

ASV pērn apsūdzēja Krieviju līguma pārkāpšanā un brīdināja, ka izstāsies no līguma, ja vien Maskava neatgriezīsies pie savu saistību pildīšanas.

INFT 1987.gadā Vašingtonā parakstīja toreizējais ASV prezidents Ronalds Reigans un Padomju Savienības līderis Mihails Gorbačovs.

Saskaņā ar šo līgumu aizliegtas kodolgalviņas nestspējīgas raķetes, kuru darbības rādiuss ir no 500 līdz 5500 kilometriem.

ASV uzskata, ka Krievija ir pārkāpusi šo līgumu, izstrādājot spārnoto raķeti 9M729.