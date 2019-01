Asociācija, kas sevi dēvē par Tīringenes desu draugiem, iecerējusi pārvietot muzeju, kas veltīts vācu tradicionālajai desai, no tā pašreizējām telpām uz Mīlhauzeni, kur plānots uzcelt arī teātri un viesnīcu.

Taču Mīlhauzenē savulaik atradās Būhenvaldes koncentrācijas nometnes satelītnometne, kurā tika ieslodzītas aptuveni 700 ebrejietes. Ieslodzītās turp tika nosūtītas no Aušvicas koncentrācijas nometnes, lai strādātu ieroču fabrikā. Viņas tika brīdinātas, ka tiks nosūtītas atpakaļ uz nāves nometni, kad vairs nespēs strādāt.

Būhenvaldes memoriāla fonda pārstāvis ieceri par desu muzeja pārcelšanu uz Mīlhauzeni dēvēja par vēstures izpratnes trūkumu un neiejūtīgumu.

Viņš sacīja, ka fonds automātiski nenoraida visus plānus par objekta izmantošanu jauniem projektiem, bet viss atkarīgs no tā, ko tur plānots darīt.

Lai atrisinātu situāciju, vietējais mērs sācis sarunas ar ebreju kopienu un memoriāla fondu.

Laika posmā no 1937. līdz 1945.gadam Būhenvaldē dzīvību zaudēja aptuveni 56 000 cilvēku no visas Eiropas. Viņi gāja bojā no bada, pārstrādāšanās šausmīgos apstākļos, tika nogalināti medicīniskajos eksperimentos vai sodīti ar nāvi.

Šajā laika posma Būhenvaldē un tās 136 satelītnometnēs ieslodzījumā kopumā atradās aptuveni 250 000 cilvēku.