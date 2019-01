Eiropas laikraksti vētraini komentē Lielbritānijas parlamenta balsojumu par "Breksita" nākotni

"The Times" atzīst, ka premjerministrei Terēzai Mejai izdevies apvienot sašķeltos torijus, pārliecinot deputātus atbalstīt viņas ieceri par sarunu atsākšanu ar Briseli par "Breksita" vienošanos.

Savā ievadrakstā "The Times" norāda, ka Brisele vēlas izvairīties no iespējamās Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās. Kā uzsver laikraksts, Briselei jāsaprot, ka vislielākās izredzes vienošanos noslēgt ir ar Meju un tāpēc tai nepieciešams piekāpties.

Terēzai Mejai izdevies apvienot sašķeltos torijus, pārliecinot deputātus atbalstīt viņas ieceri par sarunu atsākšanu ar Briseli par "Breksita" vienošanos. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tikmēr eiroskeptiski noskaņotais tabloīds "Daily Express" pauž viedokli, ka valdībai otrdienas vakarā izdevies panākt "visievērojamāko pavērsienu politikas vēsturē" un ka Meja spējusi "izraut uzvaru no sakāves zobiem".

Citādās domās ir kreisi noskaņotais laikraksts "The Guardian". Lai gan izdevums atzīst Mejas "triumfu", tas piebilst, ka grūti saredzēt, kā premjerministre spēs īstenot parlamenta atbalstīto ieceri.

Laikraksts norāda, ka Meja pieķērusies "Breksita" atbalstītāju "fantāzijām", modinot cerības, kuras nespēs piepildīt.

Arī konservatīvās avīzes "The Daily Telegraph" Eiropas nodaļas redaktors Pīters Fosters izsakās līdzīgi piesardzīgā tonī. Viņaprāt, ES līderu piekāpšanās ir mazticama, jo tie netic, ka jebkādas "Breksita" vienošanās izmaiņas spēs nodrošināt tai pietiekamu atbalstu Lielbritānijas parlamentā.

Fosters atzīs, ka no Briseles puses sagaidāma "bezdarbība", kamēr nesāksies diskusijas par "mīkstāku Breksitu", kam, viņaprāt, parlamenta apakšpalātā varētu būt patiess vairākums.

Arī citviet Eiropā laikraksti pievērsuši lielu uzmanību notikumiem Lielbritānijā.

"The Irish Times" savā ievadrakstā brīdina, ka Mejas "pagrieziens" Īrijas robežas jautājumā nozīmē straujāku pietuvināšanos bezvienošanās "Breksitam".

Laikraksts norāda, ka britu parlamentāriešu balsojums par "alternatīvu" pagaidu risinājumam, kura mērķis ir novērst stingras robežas atjaunošanu starp Īriju un Ziemeļīriju, nesniedzot nekādu priekšstatu, kāda tā varētu būt, ir "ļoti satraucošs".

Savukārt kreisi noskaņotais spāņu laikraksts "El Pais", atzīstot, ka Brisele nevēlas pārskatīt pērn panākto "Breksita" vienošanos, tomēr norāda, ka vienlaikus ES "dreb", iedomājoties par bezvienošanās "Breksitu".

Savukārt franču "Le Monde" norāda, ka Meja uzņēmusies "nopietnas konfrontācijas" risku attiecībās ar ES, un apsūdz britu premjerministri, ka tā izdarījusi "iespaidīgu pavērsienu" "Breksita" jautājumā.

Saistītās ziņas Bezvienošanās "Breksita" gadījumā beigsies Eiropas Savienības pilsoņu brīva pārvietošanās Barnjē brīdina, ka Lielbritānijai būs jāmaksā arī bezvienošanās "Breksita" gadījumā Vācija vīlusies Mejas "Breksita" plānā un mudina atkārtot referendumu

Tajā pašā laikā vācu konservatīvais izdevums "Die Welt" atzīst, ka pēc otrdienas balsojuma zem spiediena atrodas ne vien Londona, bet arī Brisele.

Laikraksts uzsver, ka gadījumā, ja Eiropas līderi nepiekāpsies Īrijas robežas jautājumā, viņi būs atbildīgi par bezvienošanās "Breksita" politisko katastrofu.