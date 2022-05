Lepera un Metuzāla operācija: "Deviņvīri" meklē pašus gardākos gaļas konservus

Gaļas konservus cilvēce pazīst jau 200 gadu, taču sākotnēji tos izmantoja galvenokārt armijas vajadzībām. Latvijā tikai jau padomju laikā tie iekaroja popularitāti ar nosaukumu Tūristu brokastis. Tie bija laiki, kad tūrists mūsu zemē asociējās ar mugursomu, pārgājieniem un ugunskuru, nevis ar Eifeļa torni un Lonely Planet ceļvedi. Tātad arī atbilstošs ēdiens. Zem poētiskā nosaukuma – Tūristu brokastis – gan slēpās visparastākā sautētā liellopu vai cūkgaļa, iekalta metāla bruņās.

Foto: Rojs Maizītis

Arī mūsdienās šāda veida konservi nekur nav pazuduši, kaut gan tikai retais ražotājs vairs izmanto seno Tūrista brokastu nosaukumu. Mēs nolēmām noskaidrot, kas tad īsti slēpjas šajās konservu kārbās, un sarīkojām nelielu testu vai, ja vēlaties cēlāku nosaukumu, degustāciju ar mērķi uzzināt – kuri tad ir paši garšīgākie gaļas konservi! Nopirkām astoņas dažādas kārbas – un uz priekšu!

Foto: Rojs Maizītis

Tūristu brokastis

Foto: Rojs Maizītis

***

Ražotājs: gaļas pārstrādes uzņēmums Aibi

Svars: 325 g

Sastāvs: 62 procenti liellopu gaļas, 27 procenti cūkgaļas

Cena: 3,50 EUR

Vienīgie konservi mūsu kolekcijā, kas vēl aizvien nes Tūrista brokastu vārdu. Pēc skata kārba diezgan necila. Saturs izskatās samērā vilinoši, jo te droši vien savu lomu nospēlē tas, ka pamatā te ir liellopu gaļa, kas ir tumšāka nekā ierasti bālganā cūkgaļa. Nav īpaši izteiktas smaržas; var pat teikt, ka tās nav vispār.

Taču garšā gan pipariņus var just, un šajā gadījumā tas nav slikti, jo balanss ir iznācis samērīgs. Patiesībā piparus šajos konservos var saskatīt ar neapbruņotu aci, tur to ir gana daudz. Kopējais iespaids varbūt nebija gluži izcils, taču ēdami šie konservi neapšaubāmi ir. Pārdomu vērts gan ir fakts, ka šī ir viena no dārgākajām bundžām un ne mazāk garšīgus konservus var atrast arī par mazāku naudu.

Cūkgaļas konservi

Foto: Rojs Maizītis

***

Ražotājs: SIA Milža slota

Svars: 240 g

Sastāvs: 90 procenti cūkgaļas

Cena: 2,45 EUR

Īpašas piezīmes: roku darbs

Stilīgs bundžas noformējums, kuram gan piemīt viens būtisks trūkums – visa informācija rakstīta uz tādas kā kartona kabatiņas, kuru noņemot paliek plika kārba. Ja kartona etiķeti esi kaut kur pasējis, tad var tikai minēt, kas bundžā iekšā. Minējumi turpināsies arī pēc kārbas atvēršanas, jo maigi rozīgā krāsa pirmajā brīdī vedina uz domu, ka tas varētu būt lasis. Ožas receptori gan pasaka priekšā, ka tā tas nav. Ņemot vērā, ka šajos konservos ir 90 procenti gaļas (uz kopējā fona tas ir daudz), nākas secināt, ka varbūt tieši tā arī tīrai cūkgaļai būtu jāizskatās.

Par to, ka tā tiešām ir tīra gaļa, nav ne mazāko šaubu, var pat šķiedras just. Arī garšai nav nekādas īpašas vainas. Nekādu izcilu iezīmju, kas liktu sajūsmā gavilēt, te gan nav, taču pilnīgi noteikti nav arī izteiktu trūkumu. Labi vidusmēra konservi.

Cūkgaļas konservi

Foto: Rojs Maizītis

***

Ražotājs: lauku saimniecība Kunturi

Svars: 325 g

Sastāvs: 90 procenti cūkgaļas

Cena: 3,50 EUR

Īpašas piezīmes: brīvs no ĢMO

Latviski atturīgs kārbas noformējums, kurā uz baltā fona ar krāsu akcentiem īpaši uzsvērts, ka konservi ir brīvi no E vielām un ģenētiski modificētām sastāvdaļām. Smarža liekas viegli pikanta, var just pipariņus. Kārbas saturs vizuāli liekas pietiekami pievilcīgs, lai būtu vērts nogaršot.

Kad sākām degustēt, mūs sagaidīja neliels pārsteigums – kaut gan aromātā piparus varēja just, garšā tie kaut kur pazuda. Šis ir tas gadījums, kad varbūt būtu vērts ieviest lielāku pikantuma akcentiņu. Citādi, kā teica kolēģis Rihards Lepers: “Tā gaļa ir tāda… nekāda!” Bet varbūt vaina ir tur, ka šajos konservos nav E vielu, varbūt tieši tās būtu garšu padarījušas interesantāku? Un pilnīgi iespējams, ka uzsildīti šie konservi garšotu pavisam citādi.

Tvaicēta cūkgaļa

Foto: Rojs Maizītis

*

Ražotājs: Biovela (Lietuva)

Svars: 250 g

Sastāvs: 59 procenti cūkgaļas, speķis, ūdens, kartupeļu ciete

Cena: 0,75 EUR (akcijas cena, pilnā – 1,49 EUR)

Pēc izskata visnecilākais un arī vislētākais testa dalībnieks. Droši vien abi šie apstākļi ir kaut kā saistīti. Ņemot vērā konservu lietuvisko izcelsmi, nav jābrīnās, ka lielākais uzraksts ir lietuviski, savukārt latviešu valodas pratējam ir mazliet jāiespringst, lai saprastu, ka tie tiešām ir gaļas konservi, jo latviskais uzraksts ir mazāks.

Smaržo labi. Vizuāli gan bundžas saturs izskatās ne pārāk apetītlīgi – tāda kā sapresēta maltā gaļa. Un garšo arī diezgan viduvēji, teiksim tā – pēc sālīta speķa. Tātad gaļas procents, kas šajos konservos ir viszemākais, tomēr ir ļoti būtisks – ar speķi, ūdeni un cieti vien izcili garšu neiegūt. Toties lēti.

Sautēta cūkgaļa Klasik

Foto: Rojs Maizītis

*

Ražotājs: SIA Rital D, Daugavpils

Svars: 525 g

Sastāvs: 60 procenti cūkgaļas, putraimi, kviešu šķiedras, ūdens utt.

Cena: 2,59 EUR

Izmēros pats lielākais un smagākais mūsu testa dalībnieks – ierasto 250 vai 325 gramu vietā te mēs saņemam puskilo gaļas! Uz etiķetes pat ir redzams, kā izskatās bundžas saturs – apmēram tāds tas patiešām ir. Tomēr kārbas kopējais noformējums nav īpaši uzrunājošs. Kā, paraugoties uz etiķetes attēlu, teica kolēģis Rihards Lepers – izskatās, ka šos konservus jau kāds ir ēdis.

Arī smarža nav pārāk uzrunājoša. Un arī garša ne. Arī salīdzinoši pieticīgais gaļas daudzums tomēr liek sevi manīt. Vienīgais šīs bundžas trumpis ir izmērs – var teikt, ka te mēs par lētu naudu saņemam Ģimenes paku, taču jautājums, vai ģimene par to būs laimīga.

Sautēta cūkgaļa

Foto: Rojs Maizītis

*****

Ražotājs: SIA Kondis

Svars: 325 g

Sastāvs: 97,5 procenti cūkgaļas (izcelsme ES)

Cena: 2,39 EUR

Īpašas piezīmes: bez E vielām

Izskats liekas mazliet maldinošs, jo etiķetē izmantotas melnās un zeltainās krāsas salikums neizbēgami atsauc atmiņā šprotu kārbiņas. Taču, atverot kārbu, visas asociācijas par šprotēm pazūd, jo skatam paveras visai apetītlīgi gaļas gabaliņi brūnā mērcē, bet labo iespaidu papildina diezgan kārdinoša smarža.

Garša, kā izrādījās, ir smaržai atbilstoša – šie konservi ir patiešām smeķīgi, droši vien tāpēc, ka gaļas saturs tajos ir neticami augsts. Pat mērcīte, kurā ir gaļa, tikai patīkami papildina kopējo iespaidu. Ar savām šprotēm mēs pamatoti varam lepoties, bet šie gaļas konservi, kuru ārējais noformējums ir mazliet radniecīgs, kvalitātes ziņā no tām pilnīgi noteikti neatpaliek.

Maltas cūkgaļas konservi

Foto: Rojs Maizītis

**

Ražotājs: Rēzeknes gaļas kombināts

Svars: 250 g

Sastāvs: 70 procenti cūkgaļas, ūdens, želatīns

Cena: 1,70 EUR

Īpašas piezīmes: atzīme Kvalitatīvs produkts

Kārbas noformējums diezgan vienkāršs un nepretenciozs. Pats par sevi tas nebūtu nekas slikts, taču, verot kārbu vaļā, no tās uzreiz sāk spiesties laukā kaut kāds šķidrums. Iekšā nepārprotami ir malta gaļa, taču smarža nav pārāk uzrunājoša.

Konsistences ziņā konservi ir mīksti un tajos dakšiņu var iedurt viegli, atšķirībā no dažiem citiem. Garša ir labāka, nekā bijām domājuši, kad, atverot bundžu, nolējāmies ar tās saturu. Kaut kā tur varbūt ir mazliet par daudz (iespējams, piparu), taču kopumā bijām gaidījuši sliktāku rezultātu.

Sautēta aļņa gaļa

Foto: Rojs Maizītis

***

Ražotājs: Rēzeknes gaļas kombināts

Svars: 250 g

Sastāvs: 81 procents aļņa gaļa, ūdens, želatīns

Cena: 2, 96 EUR

Cēlam dzīvniekam – cēls konservu kārbas noformējums. Tumšā kārba izskatās ļoti solīdi, turklāt visa informācija dublēta gan bundžas sānos, gan virspusē. Pēc krāsas šie konservi būtiski atšķiras no visiem pārējiem, jo ir vistumšākie. Smarža interesanti pikanta.

Garšā uzreiz jūt, ka tā ir meža gaļa. Te nu viss atkarīgs no katra gaumes – ja meža gaļa garšo, tad viss būs kārtībā; ja ne pārāk, tad droši vien roka stiepsies pēc ierastākajiem cūkgaļas konserviem. Un vēl kas: ja ir gadījies nogaršot medījuma konservus, ko taisa paši mednieki, tad nāksies atzīt, ka šie te garšas interesantuma ziņā mazliet atpaliek.

Der zināt

Foto: Rojs Maizītis

Kā konservants gaļas konservos parasti tiek izmantots nātrija nitrāts. Izklausās briesmot ķīmiski un vedina uz domām par kaitīgumu, taču patiesībā nav tik traki – speciālisti ir sarēķinājuši, ka, lai uzņemtu nāvējošu šīs vielas devu, vienā piegājienā būtu jāapēd 100 kilogrami desas.