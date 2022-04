"Deviņvīri" testē kosmisko plēsoņu - "Peugeot 508 PSE"

Savulaik "Deviņvīri" jau sajūsminājās par "Peugeot 508" sedanu, ko vēl tagad uzskatu par vienu no stilīgākajām pēdējo gadu automašīnām. Gaitas īpašības, komforts, kokpita noformējums, kvalitāte – visi šie faktori "Peugeot" gadījumā ir pelnījuši uzslavu. Taču toreiz, kad dziedājām slavas dziesmas 508. modelim, bija pieejami tikai modeļi ar benzīna dzinēju. Tagad modeļu klāstu ir papildinājis uzlādējamais hibrīds "Peugeot 508 PSE". Pēdējie trīs burti ir saīsinājums no "Peugeot Sport Engineering", un vārds "Sport" te nav gadījies nejauši.

Trasē dzimušais

Autoražotājs "Peugeot" laika gaitā ir piedalījies tik daudzās autosacīkstēs, sākot ar ralliju un beidzot ar F1, ka pat jāpabrīnās, ka sportisko sasniegumu ekspluatāciju nav sen jau padarījis par naudas āderi. Kur ir visvisādas ikdienas braucējiem domātas sportiskas automašīnas ar 300 zirgspēku jaudu un sporta sēdekļiem? Ar 508 PSE parādīšanos baltais laukums ir aizkrāsots, jo šis auto spēs sajūsmināt ikvienu benzīngalvu. Un zaļo tehnoloģiju piekritēju arīdzan, jo šis, raugi, ir hibrīds.

"Peugeot 508 PSE". (Foto: Publicitātes foto)

360 “zirgus”, kas slēpjas automobiļa iekšienē, kopīgiem spēkiem sagādā benzīna dzinējs un elektromotors. Ņemot vērā, ka šis ir plug-in jeb uzlādes hibrīds, nelielu ceļa gabalu automašīna spēj nobraukt tikai ar elektrību vien. Ražotājs norāda, ka akumulatora pietiks 45 kilometriem, un tā arī apmēram ir – varēju izmest loku pa Rīgu un tikt līdz Murjāņiem, bet tad prieki beidzās un nācās pāriet uz hibrīda režīmu.

"Peugeot 508 PSE". (Foto: Publicitātes foto)

Taču tas nav nekas slikts, jo, lai gan uz šosejas automobilis pamatā izmanto benzīna dzinēju, līdztekus tiek lādēts arī elektromotors, lai tam pietiktu enerģijas brīžiem, kad jāiespiež pedālis grīdā, piemēram, veicot apdzīšanas manevru. Šajos mirkļos visi 360 “zirgi” ir ierindā un uzrāviens ir tāds, ka maz neliekas. Dinamikas šim auto ir pārpārēm, un jāteic, ka šis faktors tā vien provocē lieku reizi paspaidīt gāzes pedāli, lai izbaudītu paātrinājumu.

Šim nolūkam vislabāk izvēlēties nevis hibrīda, bet sportisko braukšanas režīmu, kas patiešām ir sportisks arī pēc būtības, nevis tikai pēc nosaukuma. Turklāt sportiskajā režīmā visātrāk uzlādējas akumulators, ļaujot brīdī, kad esi ticis līdz pilsētai, atkal baudīt elektromobiļa priekšrocības. Taču ir arī viens “bet”, ko uz savas ādas izjutu testa otrajā dienā, kad aiz muguras bija apmēram 300 kilometru – palūkojies degvielas līmeņa rādītājā, sapratu, ka līdz Rīgai atlikušajiem 100 kilometriem var arī nepietikt. Izrādās, degvielas tvertne šai mašīnai ir diezgan maza – ap 40 litriem, kas arī likumsakarīgi, jo jāatrod taču vieta arī akumulatoriem. Un, lai gan aprakstā kaut kas teikts par degvielas patēriņu ap divarpus litriem uz 100 kilometriem, tas attiecas tikai uz ļoti prātīgu braukšanu hibrīda režīmā, nevis dinamisku drasēšanu pa šoseju sportiskajā režīmā, kurā mašīna rij 7–8 litrus. Man gan no situācijas izdevās laimīgi iziet, pārejot uz jau pieminēto prātīgo hibrīda režīmu, taču Rīgā bāka bija gandrīz tukša. Šo niansi der likt aiz auss.

"Peugeot 508 PSE". (Foto: Publicitātes foto)

Taču tādus sīkumus pilnībā kompensē baudījums, ko var gūt no braukšanas. Uz ceļa auto turas izcili stabili, kaunā nekrīt arī uz zemes ceļiem – par to gādā pilnpiedziņa. Tiesa, atpakaļskata kamera šai mašīnai ir novietota tik zemu, ka dubļainā laikā vienā rāvienā kļūst netīra un bezjēdzīga.

Zvaigžņotās sajūtas

Ja neskaita sportisko garu, ar ko vēl 508 PSE atšķiras no parastā 508. modeļa? Ārējais dizains ar dažām detaļām (riteņu diski, “dusmīgāka” radiatora reste, dažas aerodinamiskas lietiņas) ir padarīts agresīvāks un sportiskāks, savukārt salonā valda tā pati zvaigžņu kuģa gaisotne, kas standarta modelī – mazliet saplacinātā stūre, parocīgās podziņas viduskonsolē, kas ļauj viegli un ātri pāriet uz attiecīgo borta datora izvēlnes sadaļu arī braukšanas laikā, lieki neriskējot izraisīt avārijas situāciju, bakstoties skārienjutīgajā ekrānā. Par šo risinājumu "Peugeot" inženieri patiešām ir pelnījuši uzslavu. Mašīnā valda tumšpelēki toņi, ko, kā jau šādos gadījumos pieklājas, franči ir nodēvējuši īpašā vārdā – "Gris Selenium". Bet, lai pelēkums neradītu vienmuļības izjūtu, gan ārpusē, gan salonā (te to pieņemts saukt par kokpitu – vēlreiz atcerēsimies par zvaigžņu kuģi!) šur tur pavīd zaļgani akcenti. Arī tiem, protams, ir savs nosaukums – "Kryptonite". Kosmoss, es taču jums teicu!

"Peugeot 508 PSE". (Foto: Publicitātes foto)

Vārdu sakot, viss te ir ideāli. Ja vien neskaita vienu sīkumu – un tā ir cena. Uz 508 PSE pusi ir vērts skatīties, ja vari atļauties par auto noskaitīt vismaz 65 tūkstošus eiro. Un te nu nākas iegrimt pārdomās – vai ir vērts tik daudz maksāt par hibrīdu, kas automātiski jūs atraus no siles ar visiem elektromobiļiem domātajiem labumiem (4000 eiro valsts subsīdija, mazāki nodokļi, bezmaksas stāvvietas Rīgā un sabiedriskā transporta joslas), ja par to pašu naudu var dabūt itin labu 100% elektroauto, piemēram, Hyundai IONIQ 5? Vai arī gana sportisku auto ar iekšdedzes dzinēju, teiksim, KIA Stinger? Atbilde uz šiem jautājumiem katram būs jāatrod pašam. Tomēr labā ziņa ir tā, ka pāris cilvēki Latvijā Peugeot 508 PSE jau ir rezervējuši – tātad ir mums ļaudis, kuri spēj sadūšoties nopirkt patiešām interesantu auto, un uz mūsu ceļiem to vēl varēs redzēt!

"Peugeot 508 PSE". (Foto: Publicitātes foto)

FAKTI

"Peugeot 508 PSE"

Dzinējs: benzīna plus elektromotors

Jauda / griezes moments: 360 ZS / 520 Nm

Distance elektriskajā režīmā: 45 km

Degvielas patēriņš: no 2,3 l / 100 km

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 5,2 sek.

Cena: no 65 000 EUR