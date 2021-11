"Deviņvīri" testē mazo leģendu - jauno MINI

Jauki, ka ir klasiskas vērtības, kas gadu gaitā īpaši nemainās. Nu mazdrusciņ jau laikam līdzi aug, taču galvenajās līnijās tomēr paliek pie saknēm. Autobūvē viena no šādām klasiskajām vērtībām ir MINI, kas nesen savus pielūdzējus aplaimoja ar šā auto jauno versiju.

Satriecošu pārmaiņu te nav, un tas laikam labi. Ja skatāmies no ārpuses, tad priekšgalā ir mazliet pārveidots bampers un parādījušās gaisa atveres, kurām vajadzētu uzlabot aerodinamiku. Pateicoties dizaineru pūlēm, auto aizmugure ir kļuvusi, nebīšos šā vārda, seksīgāka nekā agrāk – tagad aizmugurējos lukturos nepārprotami nolasāms britu "Union Jack" motīvs. Asprātīgi un stilīgi. Turklāt uzsver MINI angliskās saknes. Plus vēl izpūtēji ieguvuši sportiskākas aprises. Patīkami arī tas, ka MINI nebaidās spēlēties ar automašīnu krāsojumu, izmantojot divu krāsu kombinācijas, un tā ir patīkama pārmaiņa vienmuļajā pelēko un balto automobiļu plūsmā.

Foto: Rojs Maizītis

Radikālu pārmaiņu nav arī salonā. Viduskonsoles apaļais un izgaismotais displeja ietvars ir saglabāts – un paldies par to, jo šis nu reiz ir tiešām interesants un savdabīgs risinājums. Līdzšinējo visai askētisko analogo instrumentu paneli tagad nomainījis digitālais un multifunkcionālais displejs, taču askētisms tāpat saglabājies. Vecais spidometrs likās kā no motorollera paņemts, jaunais atgādina lētā gala planšeti. Tā vien gribas, ārā kāpjot, to paņemt līdzi. Pie šīs detaļas dizaineri varētu vēl piestrādāt, jo visādi citādi MINI salona iekārtojums ir teju vai etalona līmenī.

Foto: Publicitātes foto

Vietas, šķiet, automašīnā vairāk nav kļuvis. Priekšā sēdošajiem ir pietiekami ērti, taču aizmugurējie, īpaši augumā raženāki, ar laiku var sākt čīkstēt par šaurību. Arī bagāžnieks nav neko liels, kas ir tikai loģiski – auto nosaukums taču ir MINI!

Foto: Rojs Maizītis

Auto aprīkots ar trīscilindru turbomotoru, no kura var “izspiest” 136 vai 178 zirgspēkus. Liekas jau, ka 136 “zirgi” nav aplam daudz, taču patiesībā tik mazai un vieglai mašīnai ar to ir pilnīgi pietiekami. Mazuma sajūta neradās ne mirkli.

Foto: Rojs Maizītis

Cik jaunais MINI maksā? No 28 000 eiro uz augšu. Skeptiķi teiks, ka tas nav lēti par kabatas izmēra automašīnu, taču viņiem var oponēt, ka MINI nav vienkāršs auto – tā ir arī leģenda un dizaina šedevrs.