"Deviņvīri" testē elektrisko pikseļaci jauno "Hyundai IONIQ 5"

Paskatoties uz auto no priekšas, uz tevi patiešām veras izteikti kantainas lukturu “acis”, starp kurām ir ļoti šaura radiatora reste; tā gan to nodēvēju tikai ieraduma dēļ, jo nekāda radiatora aiz tām, protams, nav. LED lukturi veidoti no tādiem kā kubiskiem pikseļiem, un, ja ticam ražotājiem, kopskaitā ir 256 pikseļi. Pats nepārskaitīju. Vēl vienu īpatnību pamani, kad tiek ieslēgts pagriezienu rādītājs; tad balto gaismu lukturos nomaina mirgojoša oranžā. Nomaina tādā ziņā, ka līdz tam redzamā baltā gaisma tajā mirklī pazūd vispār, paliek tikai oranžā. Interesants risinājums. Taču vēl interesantāka iznākusi aizmugure, kas arī noklāta ar apgaismojuma pikseļiem. Arī no sāniem viss izskatās mazliet neparasti, taču labi – kosmiska dizaina riteņu diski un lauztā līnija sliekšņu rajonā. Lai kosmiskais iespaids būtu pilnīgs, durvju rokturi ir paslēpti auto korpusā; līdz šim tādu “ekstru” piedāvāja premium klases mašīnas.

Futūrisma gars nepazūd arī pēc iekāpšanas automobilī. Tas, ka gandrīz visu priekšējo paneli aizņem divās sekcijās sadalīts garš displejs, ir jau diezgan ierasts. Personīgi man gan ne pārāk patīk pēdējā laika mode displeju vienkārši uzstutēt, nevis integrēt panelī un no augšpuses piesegt ar saulessarga jumtiņu, taču tas laikam skaitās novecojis un dārgs risinājums, tāpēc nāksies vien pierast pie šāda “new normal”. Šā displeja īpatnība ir tā, ka vienā malā tam iestrādāts skaļrunis. Gandrīz visa vadība notiek caur displeju, izņēmums ir klimatkontrole, kuras pogām atvēlēta vieta viduskonsolē. Braukšanas režīmus (komforta, eco un sporta) var pārslēgt ar pogu uz stūres, turpat atrodas arī pogas kruīzkontrolei un mediju sistēmai. Ātrumu pārslēgs pametis ierasto vietu pie viduskonsoles un pārcēlies pie stūres – līdzīgi tradicionālajām amerikāņu mašīnām. Turpat blakus pie stūres ir lāpstiņas, ar kurām citkārt var pārslēgt ātrumus, taču šim auto ar tiem regulē reģeneratīvās bremzēšanas līmeni. Proti, ar pāris klikšķiem var atslēgt braukšanas inerci, un auto pats mazliet sabremzēsies jau brīdī, kad noņemsi kāju no gāzes pedāļa, bet bremzēšanā iegūtā enerģija tiks izmantota akumulatora uzlādei.

Gandrīz kā limuzīnā

Tiktāl viss diezgan saprotami un, varētu pat teikt, ierasti, ja neņemam vērā stūres ratu, ko nerotā tradicionālais ražotāja logotips. Tā vieta palikusi tukša – nav kur aci piesiet, tā teikt. Taču vēl lielākas pārmaiņas skārušas zonu pie vadītāja labās rokas, kur parasti atradās ātruma pārslēgs, nodalījums dzēriena traukiem un kastītes dažādiem sīkumiem. No visa minētā palicis vienīgi dzērienu nodalījums, plus vēl roku balsts. Bet tālāk vidū rēgojas tukšums – brīva vieta, kurā var nolikt, piemēram, portfeli. Un jau zem priekšējā paneļa ir tuneļveidīgs nodalījums telefonam, kam augšpusē ir USB pieslēgvieta un lādētāja ligzda. Diezgan neierasti. Pavadot pie stūres divas stundas, tā arī nesapratu, vai man šāds risinājums patīk. Drīzāk tomēr ne.

Toties uzslavas sēdekļiem – tie ir patiešām ērti. Iekāpjot aizmugurē, gaida vēl viens pārsteigums – vietas te ir neticami daudz. Vizuāli it kā liekas, ka aizmugurējā sēdekļu rindā vajadzētu valdīt šaurībai, taču tā nepavisam nav, pie kājām paliek pat vieta somai. Gluži kā limuzīnā. Vienīgais sīkais iebildums – lai arī sēdekļi darināti no kvalitatīvas eko ādas, priekšējiem krēsliem aizmugurējā daļā ir auduma ielaidumi (arī, protams, eko, darināti no pārstrādātām plastmasas pudelēm). Ja sēdekļu ir apdare ir gaiša un aizmugurē sēž bērni, kuri mēdz priecīgi kūļāt kājas, var rasties problēmas ar auduma tīrīšanu.

Tātad aizmugurējā sēdekļu rindā vietas ir pārpārēm, ko gluži nevar teikt par bagāžnieku. Tā kā akumulatori izvietoti zem mašīnas, bagāžnieka telpa ir neliela, un vairāk par divām somām tur diez vai izdosies ielikt. Teorētiski arī priekšā, kur parastiem automobiļiem atrodas iekšdedzes dzinējs, ir neliels bagāžnieks, taču neko daudz tajā neieliksi, ja nu vienīgi dažus sīkumus vai nelielu somu. Taču neērtības kompensē kāds bonuss – Hyundai ļaudis automašīnā ir ielikuši parasto elektrības rozeti, kas ļauj brauciena laikā uzlādēt portatīvo datoru! Starp citu, to var uzlādēt arī no ārpuses, pieslēdzoties rozetei, ko var iespraust auto uzlādes ligzdā. Tas gadījumam, ja sadomāsi uz e-pastiem atbildēt piknika laikā.

Kā IONIQ 5 jūtas uz ceļa? Perfekti! Lai nu par ko, bet par jaudas trūkumu te sūdzēties nevar, un, kā jau elektroauto pieklājas, uzrāviens ir ļoti pieklājīgs. Asākos pagriezienos auto varbūt brīžam var likties nestabils, taču pat uz slapja ceļa vadības palīgsistēmas zibenīgi izlabo visas šofera delverības un neļauj izslīdēt. Gana labi auto turas arī uz dubļaina zemes ceļa, bet piekare ir pietiekami mīksta, lai īpaši nejustu bedres un grambas. Braukt ir patiešām patīkami, vienīgais nosacītais traucēklis varbūt ir vienīgi sīkšana, braucot ar ātrumu zem 30 kilometriem stundā; tā tiek brīdināti gājēji, kuri citādi varētu nepamanīt klusa elektromobiļa tuvošanos.

Tagad parunāsim par to, kas visus interesē, – cik tad tālu IONIQ 5 ar vienu uzlādi var aizbraukt? Specifikācijā minēti 480 kilometri, kas ir visnotaļ pieklājīgs rādītājs. Ieslēdzot sildītāju vai kondicionieri, gan distance samazināsies, taču ar saviem 350 kilometriem var droši rēķināties. Elektromobilī izmantotos 800 voltu akumulatorus var uzlādēt 220–350 kW īpaši ātrās uzlādes stacijā, ja vien izdosies tādu atrast; tādā jau piecās minūtēs akumulatoram var sagādāt jaunus 111 nobraucamos kilometrus. Nepilnās 20 minūtēs var sasniegt 80 procentu līmeni. Parastajā 50 kW ātrās uzlādes stacijā gan, lai sasniegtu tādu līmeni, kafiju dzert nāksies stundu. Ja domā akumulatoru uzlādēt mājās no parastā elektrotīkla, tad šim procesam būs jāvelta vismaz sešas stundas. Citiem vārdiem sakot – jāuzlādē pa nakti.

Īsi sakot, Hyundai IONIQ 5 ir ērts un foršs auto. Taču viens būtisks mīnuss tam tomēr ir – un tā ir cena. Lai cik pieticīgu komplektāciju mēs mēģinātu izvēlēties, tik un tā īpaši zem 50 000 eiro robežas palīst neizdosies. Maksimālajā komplektācijā cena jau tuvosies 60 000 eiro. Padaudz automobilim, kurš tomēr nepretendē uz premium nišu. Labi, varam te norēķināt nost valdības solīto dotāciju 4000 eiro apmērā un excel tabulā mēģināt saskaitīt, cik ieekonomēsim uz degvielas un tehniskās apkopes rēķina, tomēr tik un tā sausais atlikums nebūs sevišķi iepriecinošs. Ja IONIQ 5 maksātu par desmit tūkstošiem mazāk, es varbūt pat būtu gatavs teikt – iesaiņojiet! Taču ar esošo cenu vismaz man nāktos sevi diezgan ilgi pierunāt, lai izšķirtos par labu šādam pirkumam. Pat neraugoties uz to, ka Hyundai patiešām ir izdevies uztaisīt vienu no šā brīža interesantākajiem un simpātiskākajiem elektromobiļiem...

FAKTI

Hyundai IONIQ 5

Dzinējs: viens vai divi (pilnpiedziņas versijai) elektromotori

Jauda/griezes moments: 217 ZS/350 Nm

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 5,2 sek.

Maksimālā distance ar vienu uzlādi: 480 km

Akumulatori: 800 voltu

Cena: no 50 000 EUR

