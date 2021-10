Pie stūres leģendārajam Londonas taksometram

Īpatnējā izskata Londonas taksometri jau gadu desmitiem ir šīs pilsētas vizītkarte. Ne īpaši skaisti, toties ietilpīgi un izturīgi. Līdz šim kebus darbināja iekšdedzes dzinēji, taču tagad Ķīnas kompānijas "Geely" paspārnē esošais uzņēmums LEVC jeb "London EV Company" ir apņēmies taksometru parku nomainīt ar videi draudzīgākiem hibrīdiem. Teorētiski šis piedāvājums ir adresēts arī citām pilsētām, taču pamata auditorija tomēr ir londonieši.

"LEVC TX" pamatā ir "Volvo XC" platforma. (Foto: Rojs Maizītis)

Kā pasažieris kebā biju braucis, tāpēc likās interesanti iejusties šofera lomā. Iekāpjot rodas iespaids, ka kabīnes iekārtojumu kaut kur jau esi redzējis. Ā, pareizi – "Volvo"! Viss ir loģiski – arī "Volvo" jau kādu laiku pieder ķīniešiem, tāpēc "LEVC TX" pamatā ir "Volvo XC" platforma, bet kabīnes iekārtojumā izmantoti "Volvo" mašīnām raksturīgie elementi, ieskaitot viduskonsoles displeju. Sēdekļi gan diemžēl nav no "Volvo", un, teikšu godīgi, tik neērtu krēslu mašīnā sen nebija gadījies redzēt. Nobraucot pusotru simtu kilometru, sāka sāpēt mugura. Braucot nelielus gabalus pa pilsētu, to droši vien tā nejustu, taču tālākā distancē ērtību trūkums liek sevi manīt. To, ka uz iekšējās apdares rēķina ir ieekonomēts, var just ne tikai ar dibenu vien, atvainojos par tiešo izteicienu; pie vējstikla aiz apšuvuma var aizbāzt pirkstu, un jau testa brauciena laikā plastmasas detaļas brīžam sāka grabēt. Taču auto pamatkonstrukcijām vajadzētu būt izturīgākām, jo ražotājs sola triju gadu garantiju, akumulatoram pat piecu.

"LEVC TX" pamatā ir "Volvo XC" platforma. (Foto: Rojs Maizītis)

Kā jau teikts, auto ir "plug-in" jeb uzlādējamais hibrīds. Tikai ar elektrību tas var nobraukt mazliet virs 100 kilometriem, bet pēc tam galveno lomu sāk spēlēt iekšdedzes dzinējs, kam ik pa brīdim palīdz arī elektromotors. Pateicoties tam, kebam ir šādu gabarītu automobilim neraksturīgi dinamisks uzrāviens. Vēl pie auto plusiem noteikti var minēt tā ietilpību, jo aizmugurē ir piecas sēdvietas. Īpašā ekstra – ir arī platforma ratiņkrēsla iecelšanai, kas taksometram ir ļoti būtiski. Patiesībā šā iemesla dēļ LEVC varētu izmantot arī sociālie dienesti.

"LEVC TX" pamatā ir "Volvo XC" platforma. (Foto: Rojs Maizītis)

Vadītāja zona ir norobežota ar caurspīdīgu plastikāta sienu – gan fiziskai, gan epidemioloģiskai drošībai. Saziņa ar aizmugurē sēdošajiem pasažieriem notiek ar mikrofonu palīdzību – nospied podziņu un runā.

"LEVC TX" pamatā ir "Volvo XC" platforma. (Foto: Rojs Maizītis)

"LEVC TX" ir automašīna, uz kuru vismaz Latvijā cilvēki noteikti atskatās; to pārbaudīju dzīvē. Tik dīvaina izskata auto tomēr mūspusē reti gadās redzēt. Taču, ja esi iedomājies, ka tev šāda mašīna noderētu privātām vajadzībām, lai pazīmētos, tad nāksies sarūgtināt – tās cena tev diez vai patiks. Pieticīgākajā komplektācijā "LEVC TX" maksā 61 000 eiro. Automašīnai ar tik nosacītu komforta līmeni tas ir kosmiski daudz. Cita lieta, ja esi taksometru kompānijas īpašnieks un vari sarēķināt, kādu ekonomiju dod elektrības izmantošana un cik gados auto sevi var atpelnīt. Ķīnieši piedāvā arī šā automobiļa kravas furgona versiju, kurai aizmugurē var iekraut divas standarta paletes. Tādam auto Latvijā varbūt pat atrastos pa kādam pircējam.