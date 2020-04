Dāvis Valdnieks testē "Nissan X-Trail"

Pēc brauciena ar "Nissan X-Trail" stāvu un domāju – ir vai nav šajā auto arī kāds dvēseliskais, tīra, nepieradināta prieka faktors. Pēc padomāšanas sapratu – vairāk tas tomēr ir ērts un praktisks ikdienas auto, bet, piemēram, viegla bezceļa piedzīvojumi jārada pašam. Un auto tajos BŪS gatavs arī piedalīties!

Dāvis šoreiz brauca ar "Nissan X-Trail", kas ir aprīkots ar 1,3 litru benzīna motoru un kam ir 160 zirgspēku jauda. “Pat es, kurš ir izbraucies ar dažādiem auto, uz šo motoru kombinācijā ar palielo "X-Trail" skatījos nedaudz šķībi. Bet patiesībā dzinējs ir ne tikai pilnīgi pietiekams, bet pat nedaudz pārsteidzoši jaudīgs un kluss. Forši!

Konkrētais "X-Trail" nebija aprīkots ar pilnpiedziņu. Taču vairumam šoferīšu tas nebūs liels trūkums. Braucot ar mašīnu pa meža ceļiem, visvairāk noder tieši paaugstinātais klīrenss. Lai gan reizēm priekšējie riteņi jūtami pamokās, un tā vien prasītos

“piešprici” no aizmugurējās ass. Es izvēlētos auto ar pilnpiedziņu, jo manās domās īsts džips sākas ar četriem velkošajiem. Bet laikam tas tā ir tikai manās domās. Turklāt ar pilnpiedziņu "X-Trail", protams, ir dārgāks.

Auto salona apdarē izmantoti smuki materiāli, sēdekļi ir ērti. Braucot līkumos, augstā virsbūve nedaudz svārstās, bet no sēdekļiem ārā jākrīt nav. Labākajās auto žurnālistikas tradīcijās ar pirkstiem paspaidīju arī priekšējo paneli. Nezinu, cik svarīgi

tas ir realitātē, bet nu – IR mīksts. Jau standartā aprīkojuma klāsts ir plašs, un konkrētajam auto bija arī panorāmas lūka.”

Neapgalvošu, ka "Nissan" info sistēmas programmatūra vai pati iekārta ir tuvu vācu auto būves ražojumiem. Tas būtu melots. Tomēr jebkura viedtelefona ekrānu rādīt auto ekrānā var, kameru ap mašīnu netrūkst, un "Bose" audiosistēma skan labi. Ir ok. Starp citu, kameras, kas it kā rāda mašīnu no augšas, man vislabāk noderēja, parkojoties stāvvietā starp līnijām, vienmēr perfekts rezultāts.

Aizmugurējās durvis veras 85 grādu leņķī. Viegli tikt iekšā un ārā. Bet aizmugurējie sēdekļi bīdās. Par laimi, šis vāģis nebija tik garlaicīgs, lai negribētos sēdēt vadītāja sēdeklī. Līdz ar to aizmugurē tā arī neiekāpu, bet nu izskatās tur gan tīri smuki, gan

tīri ērti.

"X-Trail" ir komfortabls auto. Piekare man likās vairāk mīksta nekā stingra. Taisnības labad – bija brīži, kad šķita – 19 collu diski liek par sevi manīt, īpaši pārbraucot asfalta plaisas.

Auto spēj pasargāt arī neizmanīgos, miegainos un paviršos. Tam ir virkne modernu drošības asistentu. Piemēram, tas redz automašīnas aiz sevis tā dēvētajā “aklajā zonā”, atpazīst gājēju savā priekšā vai pēkšņi apstājušos auto un sāk pats bremzēt, var arī ziņot par izbraukšanu no joslas. Bet par papildu samaksu pieejama sistēma "ProPilot", kas uz šosejas pati uzturēs ātrumu, stūrēs un apstāsies, ja nepieciešams. Bet tas gan nenozīmē simtprocentīgu drošību, jo domāšanu vadītājam pašam ar savu galvu neviens nav atcēlis.”

Kā Dāvis testē "Nissan X-Trail" un citus neordinārus auto testus, skaties arī "Youtube" kanālā.



Reklāmas projekts tapis sadarbībā ar "Nissan".