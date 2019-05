Vīru rokdarbi: āķīgais motocikls

“Priekšējā dakša ir mans ražojums. Vidū ir pneimatisks cilindrs, kas pilda amortizatora funkcijas. Tā saucas girder dakša. Tādu izmantoja vecajiem žiguļiem un moskvičiem. Močiem to parasti neizmanto, jo tā ir sarežģītāka un dārgāka, taču šādai dakšai ir savas priekšrocības – parastajai teleskopiskajai dakšai trieciens, ko rada nelīdzens ceļš, aiziet līdz stūrei un rokām, taācu šāda dakša no slāpē. Visus modelēšanas darbus un rasējumus veicu datorā, pēc tam tikai vajadzēja atrast kādu, kurš to varētu uztaisīt; tas, starp citu, nav nemaz tik viegli...” (Foto: Rojs Maizītis)