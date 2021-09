Skaidro eksperts: pirkt gatavu māju vai būvēt pašam?

“Iegādājoties gatavu privātmāju, jārēķinās ar esošo plānojumu un tehnisko nolietojumu, kā arī potenciāli slēptiem defektiem. Ceļot māju pašam, paies vismaz gads no būvniecības uzsākšanas līdz iespējai tajā dzīvot, taču ir iespēja realizēt savas idejas no skices rūtiņu burtnīcā līdz pilnībā pabeigtai privātmājai. Taču, lai noteiktu, kurš no variantiem ir finansiāli izdevīgāks, iesaku iepazīties ar faktoriem, kas nosaka mājokļu un būvniecības cenas,” saka Kaspars Sausais, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts.

Par cik var nopirkt gatavu māju?

Mājokļa cenu ietekmē tā atrašanās vieta, tehniskais stāvoklis, apdares kvalitāte un būvniecībā izmantotie materiāli. Vidējā privātmājas cena Pierīgā par 160 kvadrātmetru māju ir ap 200 000–250 000 eiro. Saņemt aizdevumu bankā gatavas mājas iegādei būs ātrāk un vienkāršāk, jo nav nepieciešams sagatavot pamata dokumentus būvniecībai, kā arī varēsiet ātrāk ievākties mājoklī.

Cik maksā uzcelt māju?

Katrā gadījumā izmaksas būs individuālas, un tās ietekmē ļoti daudz dažādi aspekti, bet skaidrs, ka vidēji jārēķinās ar būvniecības izmaksām ap 1200 eiro uz vienu mājas kvadrātmetru (iekštelpu) un to apjoms būtiski neatšķirsies Pierīgā vai attālā lauku apvidū. Tas nozīmē, ka 160 kvadrātmetru mājas celtniecība izmaksās ap 192 000 eiro. Lai uzbūvētu māju ir nepieciešams arī zemes gabals, kura izmaksas ar jau ierīkotu elektrības pievadu pieprasītākajās vietās būs, sākot no 40 000 eiro par 1200 kvadrātmetru zemes gabalu. Tātad kopumā tas jau būs ap 232 000 eiro. Ja jums jau ir savs zemes gabals – lieliski, tas samazinās nepieciešamos ieguldījumus.

Kredīts mājas būvniecībai ir nedaudz sarežģītāks process, jo nav fiksētas un 100% skaidri paredzamas visas izmaksas. Nereti izmaksu apmērs var būtiski pieaugt, jo būvniecības laikā rodas iepriekš neparedzami apgrūtinājumi, aug būvniecības materiālu un pakalpojumu izmaksas, kā tas ir bijis, piemēram, šogad. Kopējo izmaksu apmērs būs atkarīgs arī no izvēlētajiem materiāliem, taču, ja vēlaties mājā dzīvot ilgāku laiku, svarīgi izvēlēties kvalitatīvus un energoefektīvus materiālus, kas, iespējams, sadārdzinās izmaksas, bet atmaksāsies ilgtermiņā. Daudz precīzākas būvniecības izmaksas, balstoties uz jūsu izvēlētā mājokļa specifiku, varēs noteikt pieredzējuši celtnieki.

Kā veidojas privātmājas tirgus vērtība?

Vai mājas tirgus vērtība veidojas, summējot zemes gabala izmaksas ar celtniecības izmaksām? Nebūt nē! Ļoti būtiski mājokļa cenu ietekmē pieprasījums un piedāvājums. Uzceļot jaunu māju maz pieprasītā atrašanas vietā, tās cena var būt būtiski zemāka par tās būvniecības izmaksām, savukārt ceļot pieprasītā apkaimē, tirgus cena var būtiski pārsniegt ieguldījumus mājas celtniecībā.

Pirkt vai būvēt pašam?

Kā redzam pēc aptuveniem aprēķiniem, pašlaik abu scenāriju izmaksas būtiski neatšķiras. Lai pieņemtu lēmumu pirkt vai būvēt pašam, ir svarīgi izvērtēt esošo zemesgabalu un jau gatavo māju piedāvājumu izvēlētajā apkaimē, saprast, cik ātri vēlaties uzsākt dzīvi jaunajā mājoklī, cik jums ir svarīga mājas arhitektūra un plānojums. Ir skaidrs, ka pie sapņu mājas var tikt gan vienā, gan otrā veidā, viss atkarīgs no vēlmēm un vajadzībām. Minētie aprēķini izdarīti, pamatojoties uz vairākiem pieņēmumiem, un tie ir ilustratīvi, katra situācija jāvērtē individuāli.