Rīgas domes grantu programmas “Atspēriens” finansējumu iegūst četri jaunie uzņēmēji

Par finansējuma kandidātiem sabiedrības balsojumā tika saņemtas vairāk nekā 18 000 balsis. Sabiedrības balsojums ir viens no galvenajiem kritērijiem, kas tiek ņemts vērā pieņemot lēmumu par uzvarētājiem.

SIA “Babbit and Friends” ir ģimenes uzņēmums, kas izveidots ar mērķi ražot un tirgot unikālu un ilgtspējīgu mūzikas atskaņošanas iekārtu BABBIT MUSIC. Tās tehnoloģiskā funkcionalitāte paredz, ka to var patstāvīgi lietot gan pieaugušie, gan mazi bērni bez vecāku palīdzības. Mūzikas atskaņošanai tiek izmantotas kartītes vai rotaļlietas, kurās ir iestrādāts čips. Novietojot šo kartīti vai rotaļlietu uz iekārtas tā uztver, atpazīst un atskaņo tai piesaistīto saturu no mūzikas straumēšanas servisiem, interneta radio vai USB/MP3. Izmantojot Spotify dziesmu bibliotēku, tiek izstrādāta bērniem domāta muzikālā bāze BABBIT RAINBOW - 49 kartīšu (atskaņošanas sarakstu) komplekts ar aptuveni 1500 dziesmām. Tāpat ir izveidota iespēja vecākiem pašiem izvēlēties un piesaistīt saturu tukšajās kartītēs.

SIA “LOWTECH” ir viedo mobilo tehnoloģiju (telefons, planšete, bezvadu austiņas, GoPro, u.c.) lādētāja – organizatora ražošana no otrreiz izmantotas, pārstrādātas Latvijas koksnes. Pircējs šo produktu pasūta mājas lapā, pirms tam pielāgojot lādētāju savām vajadzībām un norādot lādējamo iekārtu skaitu, zīmolus un veidus (kādas ierīces izmanto savā mājsaimniecībā), kā arī dizaina preferenci. Produkta dizains un tehniskais risinājums ļauj viegli pielāgot produktu katra pircēja individuālajām vajadzībām, gala rezultātā piedāvājot vienu kompaktu un dizaina ziņā pievilcīgu iekārtu.

Arturs Burņins ir izveidojis elektrisko skūteru koplietošanas platformu. Noslogoti ceļi padara pārvietošanos Rīgā dažreiz neefektīvu, ir sarežģīti novietot automašīnu sev ērtā vietā. Rīgai nepieciešama alternatīva - elektriskie skrejriteņi, kas ļauj atslogot ceļus, nodrošināt efektīvu pārvietošanos ar ātrumu ap 20km/h. Skrejriteņi aizņem maz vietas, kā arī ir videi draudzīgi. Jaunas paaudzes elektriskie skrejriteņi, kopā ar mobilo tehnoloģiju pieejamību, ļauj ieviest ATOM platformu, kurā skūteri var iznomāt ļoti viegli - vien ar dažiem klikšķiem lietotnē. Pakalpojums piedāvā lietotājiem izmantot skrejriteni, neveicot investīciju skūtera iegādē, tādējādi palielinot to izmantotāju skaitu un efektivitāti.

Ēvalds Urtāns ar savu komandu ir izveidojis “Asya” – mobilo lietotni komunikācijas spēju uzlabošanai ar mākslīgā intelekta palīdzību. “Asya” ir jauna iPhone un Android mobilā lietotne, kas palīdz attīstīt komunikācijas prasmes. “Mēs izmantojam mākslīgo intelektu, lai iegūtu statistiku par ikdienas komunikāciju, un esam radījuši rīku ar kura palīdzību komunikācijas spējas var izkopt”, stāsta Ēvalds Urtāns. “Asya” izmanto balss atpazīšanas algoritmus, lai veicinātu cilvēku runāt skaidrāk, īsāk, interesantāk, pozitīvāk, vienlaicīgi uzlabojot arī lietotāja klausīšanās prasmes. Ilgtermiņā “Asya” ir plānota kā maza, vieda kaklarota, kas darbojas līdzīgi Fitbit ierīcei (rokas pulksteņiem vai aprocēm) fizisko aktivitāšu monitorēšanai. Soļu vietā tā skaita vārdu daudzumu un analizē balss tembru. Piemēram, ja ierīces lietotājs runā ilgāk par 30 sekundēm, iekārta var dod nemanāmu vibrējošu signālu, kas motivē runātāju savu monologu pārtraukt un vairāk klausīties otrā sarunu biedrā.

Grantu programmu “Atspēriens” administrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar “Altum”. “Atspēriens” aktualitātēm seko līdzi interneta vietnē www.atsperiens.lv, sociālajās vietnēs Twitter (@Atsperiens) un Facebook (Grantu programma “Atspēriens”) kā arī interneta vietnē www.altum.lv.

Rīgas dome kopš 2009. gada īsteno grantu programmu “Atspēriens“, kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā, kā arī sekmēt jaunas uzņēmējdarbības un uzņēmēju produktu popularitāti.



Kopš 2009. gada “Atspērienam” pieteikušies vairāk kā 1700 dalībnieki, no kuriem vairāk nekā 160 dalībnieku ir saņēmuši atbalstu. To vidū ir tādi populāri uzņēmumi kā SIA “Gamechanger Audio” (www.gamechangeraudio.com ), dekoratīvo gaismas burtu ražotāji SIA “Piku” (www.piku.lv), bērnu apģērbu ražotājs SIA „HEBE” (www.hebe.lv), Latvijā izstrādātas audio sistēmas ražotāji SIA „Certes Technologies” (www.certestechnology.com), robotikas konstruktora “SumoBoy” radītāji SIA “ RobotNest” (www.robot-nest.com) un citi.