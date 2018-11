Dzēšot ugunsgrēku dzīvojamā mājā, cietis ugunsdzēsējs

Izsaukumu uz notikuma vietu VUGD saņēma vakar plkst.10.38, jo ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg dzīvojamās mājas ārsiena, otrais stāvs un bēniņi 100 kvadrātmetru platībā. Veicot ugunsgrēka dzēšanas darbu, cieta viens ugunsdzēsējs, kurš nodots mediķiem.

Savukārt plkst.20.35 saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu māju Rīgā, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka kādā no dzīvokļiem pie krāsns deg malka trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās mājas izglāba septiņus cilvēkus. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās viens cilvēks, kurš bija cietis un nodots mediķiem.

Šajā sakarā VUGD atgādina, lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas - lai malkas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas un nenovietojot blakus viegli uzliesmojošus priekšmetus, kā piemēram - malku vai papīrus.

Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā dzēsti 11 ugunsgrēki, no tiem pieci ugunsgrēki dzēsti Rīgā, trīs citās pilsētās, bet trīs novados.

VUGD veicis arī 19 glābšanas darbus un saņēmis trīs maldinošus izsaukumus.

Kopš gada sākuma Latvijā reģistrēti 8584 ugunsgrēki, no tiem 2090 bija pērnās zāles dedzināšanas gadījums. Ugunsnelaimēs cietuši 313, bet gājuši bojā 65 cilvēki, starp tiem trīs nepilngadīgie.