Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā jau šogad. Noteikumu izstrāde par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu sākta, jo kopš pagājušā gada pašvaldība veido zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma projektu. To plānots izbūvēt nākamgad Kreiļos, privātpersonas zaļos atkritumus no savām mājsaimniecībām varēs nodot bez maksas.

Līdz tam dome sadarbībā ar SIA Jumis rosinās iespēju bez maksas savākt no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem pērnās lapas īpašā akcijā pavasarī. Pašvaldības vides speciālisti rudens lapas aicina izmantot lietderīgi, veidojot kompostu, vai, piemēram, kā siltumizolācijas materiālu sala jutīgu augu sakņu piesegšanai, kā organisko mēslojumu, ierokot augsnē, vai kā mulču platībām, kur nākamajā gadā paredzēts sēt un stādīt.

Iedzīvotāji, kuriem nav iespēju organiskos atkritumus kompostēt savā īpašumā, ir aicināti atbrīvoties no nopļautās zāles, lapām, sapuvušiem augļiem, dārzeņiem un to mizām, ievietojot to visu īpaši marķētos 120 litru maisos, kurus var iegādāties SIA "Jumis" un atkritumu šķirošanas laukumā Zemdegas. Maisu izvešana Siguldā tiek nodrošināta, iepriekš zvanot uz tālruņa numuru 67972286.