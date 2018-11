Revidents latgaliski Daugavpilī, cilvēki-ērģeles Liepājā un Igo pirmie 40 gadi Rīgā: ko darīt 25. un 25. novembrī?

24. novembrī Rīgas Kongresu namā slavenais simfoniskais orķestris “Lords Of The Sound” uzstāsies ar jauno koncertprogrammu “Music is coming”. No klasiskiem orķestru priekšnesumiem šis koncerts atšķirsies ar to, ka piedāvās ne tikai instrumentālo un vokālo sniegumu, bet arī vizuālo priekšnesumu – video projekciju un gaismu šovu. (Foto: Publicitātes foto)