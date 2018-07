Latvijas skolēniem divas atzinības 59.Starptautiskajā matemātikas olimpiādē

Latvijas izlasi olimpiādē pārstāvēja seši skolēni - Maksims Pogumirskis, Anete Valnere, Ēriks Vilunas, Ingus Smotrovs no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijaa, Artems Ubaidullaevs no Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas un Rūta Ozoliņa no Valmieras Valsts ģimnāzijas.

Latvijas komanda ieguva divas atzinības - tās izcīnīja Artems Ubaidullaevs un Maksims Pogumirskis.

Izlases pārstāvji gan atzina, ka rezultāti varēja būt labāki. Analizējot sniegumu, secināts, ka ļoti būtiski bija psiholoģiskie faktori - šāda mēroga sacensību pieredzes trūkums un lielā atbildība. Risināšana tika organizēta lielas sporta arēnas vidū, kurā atradās visu 614 olimpiādes dalībnieku darba vietas.

Valsts izglītības satura centrā atzīmēja, ka olimpiādes laikā tika nodrošināti vēl nepieredzēti drošības pasākumi. Olimpiādes atklāšanā piedalījās gan Rumānijas prezidents, gan ministri, gan Rumānijas zinātnieki, kā arī Starptautiskās matemātikas olimpiādes vadītāji.