Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga galvenā speciāliste Ilze Ķuse pastāstīja, ka saskaņā ar deputāta Ivara Jakovela sniegto informāciju, viņš slimības dēļ kopš 2017.gada novembra mēneša nav apmeklējis astoņas domes sēdes un nav piedalījies piecās Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejās un sešās Finanšu komitejās.

Kopš pašvaldību vēlēšanām pērnā gada jūnijā notikušas 14 domes sēdes, 11 Finanšu komitejas un deviņas Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas.

Arī savā otrajā darba vietā - AS "Rīgas Centrāltirgus" - Jakovels darba pienākumus kopš novembra nav pildījis. "Rīgas Centrāltirgus" Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs Aleksandrs Šuņins skaidro, ka Jakovelam joprojām ir darba attiecības ar "Rīgas Centrāltirgu".

"No 2017.gada 16.novembra Jakovels slimo un turpina slimot. Slimības lapas izrakstītas atbilstoši normatīvajiem aktiem," teica Šuņins.

Viņš nevēlējās komentēt izskanējušo informāciju, ka Jakovelu partijas "Saskaņa" pamešanas dēļ plānots atbrīvot no amata "Rīgas Centrāltirgū".

Ilgstošā laika periodā aģentūrai LETA ar Jakovelu sazināties neizdevās - viņš neatbildēja ne uz tālruņa zvaniem, ne e-pastiem. Žurnālistu jautājumi tika ignorēti arī sociālajā tīklā "Facebook", kurā Jakovels savas slimības laikā aktīvi darbojas, ik dienu publicējot dažāda veida informāciju un ilustrējot to arī ar saviem fotoattēliem.

Pēc spēkā esošas likumdošanas personas slimības pabalstu saņem, nepārtraukti slimojot ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Šis termiņš Jakovalam beidzas 17.maijā. Pamatojoties uz Valsts darba ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas.

Protestējot pret politiskās spēka centrālās valdes lēmumu par partijas "Saskaņa" Jelgavas nodaļas reorganizāciju, par izstāšanos no 2017.gada oktobra beigās iesniegumā paziņoja 113 Jelgavas nodaļas biedri.

Savukārt apvienotās Jelgavas un Jelgavas novada nodaļas jaunieceltā vadītāja Zenta Tretjaka pauda, ka nodaļas sapulces laikā partijas biedrs SIA "Zemgales Eko" vadītājs Aleksejs Jankovskis paziņojis, ka vēlas turpināt darbu partijā, un esot pārsteigts, ka viņa paraksts atrodams kolektīvajā iesniegumā par izstāšanos no "Saskaņas". Tretjaka pauda, ka, iespējams, iesniegumam pievienotie paraksti iepriekš vākti citam mērķim, taču plašāk situāciju komentēt nevēlējās, skaidrojot, ka saraksta autentiskumu pārbaudīs partijas Revīzijas komisija.

Veicot pārbaudi atklājies, ka daļa iesniegumu parakstījušie partijas biedri nav zinājuši, ko paraksta, turklāt iesniegumā redzams arī pirms vairākiem mēnešiem mirušas personas paraksts.

Savukārt partijas vadītājs Nils Ušakovs paziņoja, ka tas, ka no "Saskaņas" izstājās tie, kas gadiem ilgi partijā uzturēja intrigu atmosfēru, visiem nāks tikai par labu.

Jautāts, vai pēc izstāšanās no partijas un partijas līdera Ušakova paziņojumiem, viņš nezaudēs darbu Rīgas pašvaldības AS "Rīgas Centrāltirgus", Jakovels komentēja, ka viss būs atkarīgs no tā, vai darbu saimnieciskā uzņēmumā uzskatīs par politisku amatu.