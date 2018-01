Kā laikrakstā "Segodna" raksta pats Aleksejevs, kratīšanas laikā viņa dzīvoklī atrasti divi maisiņi ar attiecīgi 16 un 18 patronām. "Jesss. Pietiekami, lai apšautu trešdaļu Saeimas," par policijas atradumu ironizējis Aleksejevs, kurš atrastās patronas uzskata par specdienestu piespēlētu provokāciju. Viņam gan esot ierocis, taču cita kalibra nekā atrastās patronas, bet ar atrastajām patronām viņam neesot nekādas saistības.

Aleksejevs arī pārmet DP spiediena izdarīšanu, mēģinot viņam "piešūt" neizdarītus noziegumus, jo pratināšanas laikā viņam esot uzrādītas viņa datorā atrastas fotogrāfijas ar kailiem paša bērniem, un šīs ģimenes bildes esot mēģināts uzdot par bērnu pornogrāfiju.

Aleksejevs arī atkārtoti paudis nostāju, ka nekādus nacionālo naidu kurinošus komentārus internetā anonīmi neesot rakstījis, un arī tie varētu būt provokācija, kas pastrādāta, "ielādējot viņa datorā kādu distances vadības programmu". DP viņa dzīvoklī varot būt iekļuvuši, jo pirms gada viņš jau ticis izsaukts uz šo iestādi un pie ieejas bijis spiests atdot visas mantas, tostarp atslēgas, kuras varētu būt nokopētas.

Kā iepriekš vēstīja LTV, DP 2017.gada novembra beigās sākusi kriminālprocesu pret žurnālistu un "Nepilsoņu kongresa" iniciatoru Aleksejevu par interneta ierakstiem, kuri, iespējams, bijuši vērsti uz nacionālā, etniskā vai rasu naida izraisīšanu.

Drošības policija atklāja, ka "kriminālprocess tika sākts saistībā ar komentāriem, kuros pausts aicinājums "piebeigt visus fašistu izdzimteņus", kam saskaņā ar komentārā pausto pieder vairāku noteiktu tautību pārstāvji, kā arī vēršanās pret vienas tautas valodu, nodēvējot to par "fašistisku"".

Aleksejevs bija vairāku drukāto mediju galvenais redaktors, bet pašlaik vada portālu "IMHOclub". No 2005. līdz 2009.gadam viņš bija arī Rīgas domes deputāts no saraksta "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" un ir viens no "Nepilsoņu kongresa" iniciatoriem.