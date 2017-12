3 cilvēki cietuši bez uzraudzības atstātu sveču izraisītā ugunsgrēkā

Trīs no izglābtajiem cilvēki ugunsgrēkā cietuši, tāpēc nodoti mediķu aprūpē. Glābēji no ēkas evakuēja vēl 15 cilvēkus. Ugunsgrēkā četru kvadrātmetru platībā dega sadzīves mantas un, visticamāk, tas izcēlās, jo bija bez uzraudzības atstātas sveces adventes vainagā.

Izsaukums uz šo ugunsgrēku, kas izcēlās Ausekļa prospektā Ogrē, tika saņemts plkst.23.28. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no kāda dzīvokļa daudzstāvu mājā nāk melni dūmi.

Palkavniece sacīja - to, ka šis ugunsgrēks nebeidzās ar traģiskām sekām, var nosaukt par īstu Ziemassvētku brīnumu. Ugunsdzēsējiem ierodoties uz izsaukumu, dzīvoklis bija pilns ar dūmiem, dzīvokļa iemītnieki aizmiguši, tomēr dzīvokļa metāla durvis bija atstātas vaļā, kas ļāva ugunsdzēsējiem ātrāk iekļūt dzīvoklī un izglābt cilvēkus.

Vēl aizvadītajā diennaktī plkst.18.35 tika saņemts izsaukums uz Duntes ielu Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka divpadsmitā stāva dzīvoklī dega eglīte, sveces un sadzīves mantas.

Plkst.8.37 VUGD saņēma izsaukumu uz Krustpils ielu Mežāres pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī bija degušas sadzīves mantas 0,5 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās, bet tajā cieta cilvēks, kurš tika nodots mediķu aprūpē.

VUGD aicina iedzīvotājus parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību - svētkos dāvināt un arī uzstādīt mājās dūmu detektorus, jo tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā laikus pamanīt iespējamo ugunsnelaimi un pasargāt sevi un līdzcilvēkus.

VUGD atgādina, ka adventes vainagi un eglītes ir ļoti sausas - to aizdegšanos var izraisīt ne tikai atklāta liesma, bet arī degošas sveces radītais karstums. Lai no aizdegtas sveces neizceltos ugunsgrēks, tās nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, ir jāpārliecinās, ka sveces ir nodzēstas. Drošības apsvērumu dēļ VUGD arī aicina sveces adventes vainagos un eglītēs nededzināt.

Kopumā aizvadītāja diennaktī VUGD saņēmis 42 izsaukumus, no kuriem 23 bija uz ugunsgrēkiem, 15 uz glābšanas darbiem, bet četri maldinājumi.



