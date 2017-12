Atrast vietu, kur bez maksas novietot auto nevar tikai Vecrīgā vai pilsētas centrā, bet tas nu aizvien grūtāk ir arī centram pieguļošajās ielās.

„Rīgas satiksmes” pārstāve Baiba Feldmane-Bartaševiča portālam Kasjauns.lv skaidroja, ka maksas autostāvvietu izplešanās ir pamatojama ar to, lai atslogotu centru no automašīnām. "Ierīkojot maksas stāvvietas Rīgā, mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai autovadītāji savas automašīnas atstātu stāvvietās uz noteiktu laiku un autovadītāji tās tur neatstātu uz visu dienu,” teic Feldmane-Bartaševiča un piebilst, ka maksas autostāvvietu izveide pie Dzemdību nama ir arī to apmeklētāju, topošo vecāku interesēs, jo to dēļ, kuri tur automašīnas novietojuši uz visu dienu, savu auto nevar novietot tie, kas atbraukuši uz Dzemdību namu.

Savukārt autovadītāji sociālos tīklos izsaka neapmierinātību ar maksas autostāvvietu izplešanos un to dēvē par „Rīgas satiksmes” biznesa projektu, lai pelnītu naudu. Tā Irina pauž: „Tagad pie Rīgas Dzemdību nama ielā auto novietošana kļuvusi par maksas pakalpojumu. Nepatīkami, ja godīgi. Manuprāt, ir ciniski pie slimnīcas vai dzemdību nama vai pie jebkuras citas medicīnas iestādes veidot maksas stāvvietu. Sevišķi, ja tas notiek pie valsts iestādes un ja runa par bērniem”.

Vienlaikus autovadītāji ir neapmierināti ar to, ka Rīgas apkaimēs nav izveidoti stāvparki, kur autovadītāji varētu atstāt auto, lai pārsēstos sabiedriskajā transportā. Pirms teju pieciem gadiem šim nolūkam izbūvētais stāvparks Pļavniekos stāv pustukšs, jo tur auto nevietoto sliktās infrastruktūras dēļ. Tuvākajos gados arī nav ieplānota tādu būvniecība citos pilsētas rajonos. Pēc pāris gadiem tāda būvniecība ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu varētu iesākties Torņakalnā, bet pašai pilsētai tādas naudas neesot.

Te gan jāsaka, ka „Rīgas satiksmes” ar maksas autostāvvietām pelna ne mazums, mēnesī tiek iekasēts gandrīz miljons eiro. Šo naudu atvēl jaunām ceļa zīmēm, marķējumiem, stāvvietu automātiem, kā arī ieskaita Rīgas satiksmes budžetā, nevis stāvparku tīkla izveidei.

Tāpat šoferīši savus spēkratus vairs uz visu dienu nevar atstāt lielveikalu stāvvietās, jo tirdzniecības centri, konstatējot to, ka to stāvvietas tiek izmantotas bezmaksas novietnes, ievieš laika ierobežojumus.

Jaunizveidotajās stāvvietās, kuras sāks darboties tuvāko dienu laikā, spēkā būs C tarifu zona. Stunda autostāvvietā maksās pusotru eiro, bet katra nākamā stunda – divus eiro. „Rīdzinieka kartes” īpašniekiem maksa būs nedaudz mazāka – attiecīgi 1,20 un 1,60. Iedzīvotājiem, kuri deklarēti namā, pie kura izvietota maksas autostāvvieta, maksa ir vēl mazāka: C zonā – 40 eiro mēnesī. Maksas stāvvieta darbosies darba dienās laikā no pulksten 8.00 līdz 20.00, kā arī sestdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.

Kopumā „Rīgas satiksme” izveidojusi 6100 maksas autostāvvietas, no kurām 400 – šogad.