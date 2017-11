Autobusi Abrenes ielas galapunkta stāvlaukumā. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Ielu segumu atjaunošanas darbu laikā būs izmaiņas 35. un 56. autobusa maršrutā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

„Rīgas satiksme” informē, ka 23. novembrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 un 24. novembrī no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00, tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Jūrkalnes ielas posmā un krustojumā no Irlavas ielas līdz Apuzes ielai, portālu Kasjauns.lv informēja "Rīgas satiksmē".