Miris mākslinieks Juris Gagainis

Mūžībā aizgājis metālmākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Metāla dizaina apakšnozares dibinātājs un profesors Juris Gagainis.

Mākslinieks Juris Gagainis beidzis Tallinas Mākslas institūta (Igaunija) Metālmākslas nodaļu 1973.gadā. 1985.gadā stažējies Tallinas Mākslas institūtā, bet 1992.gadā ieguvis mākslas maģistra grādu.

Juris Gagainis "Rudens", 1975. Stikls, misiņš, ø10x36 cm, ø12x28 cm. LMS muzejs.

No 1977.-1996.gadam strādājis kā metālmākslinieks Dekoratīvās mākslas kombinātā. No 1971.-1973.gadam bijis metālmākslas pedagogs Tallinas Mākslas institūtā. No 1980.gada līdz 1992.gadam bijis pedagogs un docents Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļā. No 1992.gada Juris Gagainis bijis vadītājs un dibinātājs LMA Metāla Dizaina meistardarbnīcai, no 1994.gada LMA profesors.

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs no 1975.gada, bet Latvijas Dizaineru savienības biedrs no 1991.gada.

Izstādēs piedalījies no 1970.gada. Mākslinieks piedalījies izstādēs un simpozijos Latvijā, Ungārijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, u.c.

Jura Gagaiņa mākslas darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Krievijas kultūras ministrijā Maskavā, kā arī privātkolekcijās Latvijā, ASV, Dānijā, Somijā u.c.

“Juris Gagainis ir ļoti savdabīga personība: 20.-21.gadsimtam neiedomājami rūpīgs, pamatīgs darinātājs un reizē sapņotājs, romantiķis, varbūt pat dzejnieks. Divu pretmetu neierobežotas, fantastiskas iztēles un dzelžainas loģikas auglīgs apvienojums. Viņš fanātiski atdod sevi izvēlētajai profesijai, bezgalīgi tic metāla izteiksmes iespēju neizsmeļamībai un nemitīgi to pierāda.” Mākslas zinātniece Rūta Muižniece

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka Jura Gagaiņa tuviniekiem un kolēģiem.