Par šo pulksteni pārbaudi jau pirms vairākiem gadiem veicis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), taču pārkāpumus nav atklājis, jo pulkstenis uzrādīts kā norakstīts, bet Vīķes-Freibergas īpašumā bijis tāds pat pulkstenis, taču ar citu reģistrācijas numuru. Sākotnēji šādu versiju aizstāvējis arī Ruško, taču vēlāk savu teikto mainījis, kad izmeklētāju redzeslokā nonācis viņa dēls.

Tagad Ruško liecinājis, ka, tuvojoties Vīķes-Freibergas pilnvaru beigām, viņš gatavojis dokumentāciju par visām dāvanām, kas bija uzskaitē Valsts prezidenta kancelejā, kuras Vīķe-Freiberga gribēja atpirkt. "Rado" pulkstenis novērtēts par 600 latiem un Vīķei-Freibergai piedāvāts to atpirkt, bet viņa esot paziņojusi, ka nemaksās un arī neatdos rokaspulksteni. Tad pulkstenis izņemts no izpērkamo mantu saraksta un nolemts to it kā norakstīt.

Pēc Ruško stāstītā, par šādu risinājumu esot informēta arī Vīķe-Freiberga, kura aicināta pulksteni Latvijā publiski nelietot. Kad Vīķe-Freiberga tomēr nofotografēta ar norakstīto pulksteni uz rokas, ticis meklēts risinājums un esot secināts, ka vienīgais variants ir nopirkt Vīķei-Freibergai tādu pašu "Rado" pulksteni, kāds bija norakstīts. Pirkumu veicis Ruško dēls. Jaunais un vecais pulkstenis tikuši samainīti un izmeklētājiem attiecīgi jau uzrādīts jaunais.

Vīķe-Freiberga Ruško teikto neesot komentējusi, savukārt KNAB kriminālprocesa sākšanu nav vērtējis noilguma dēļ.