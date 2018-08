“[...] Tik tiešām saproti, cik trausla dzīvība ir, ka nevari to vienkārši atdot, aizdot vai kaut kā tā ieslēgt un izslēgt. Nē, es nevaru elpot brāļa vietā. Es nevaru iedot savu ādu viņam. Un tas arī ir vienīgais, kāpēc tās asaras birst, jo tu apzinies savu bezspēcību un nevari to pārvarēt. Sēdi un domā, ka jādomā labas domas, un pavadi dienu, domājot, ko jādomā,” raksta Monta.

“[...] Nē, skolā neviens nemācīja, ko darīt šajās situācijās, tāpēc mēs mācāmies. Tā vietā, lai teiktu: “Kāda nelaime!” un “Cik drausmīgi!” (mēs tāpat to zinām) vienkārši saki: “Es lūdzu, es ticu un sūtu labu enerģiju ātrai atlabšanai.” Tā vietā, lai liktu atkārtot, kā viss notika, pajautā: “Kā varu būt noderīgs?” ja to tiešām domā. Tiešām, no sirds. Katra doma ir enerģija un šobrīd vajag visu, lai saslēgtos pareizie kosmosa likumi un mazais brālis varētu drīz atkal driblēt pa laukumu,” viņa turpina.

Pilns Montas Viļumsones ieraksts portālā “Facebook”:

Dāvida Vīksnes stāvoklis kritisks

Jauns.lv jau ziņoja, ka pagājušajā trešdienā, 8. augustā, Siguldas pagasta “Plinkās”, gāzes noplūdes dēļ, notika sprādziens, kura rezultātā sagruva dzīvojamās mājas siena (200 kvadrātmetru platībā) un cieta divi cilvēki.

Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Valdis Voins pēcāk apstiprināja, ka viens no cietušajiem ir Latvijas U-18 basketbola izlases dalībnieks Dāvids Vīksne.

Basketbolists šobrīd atrodas Rīgas apdegumu centrā un stāvokli neesot pārāk labs, bet plašākus komentārus par Vīksnes veselības stāvokli Voins nesniedza.

Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, talantīgā basketbolista veselības stāvoklis ir kritisks, lielākā daļa viņa ķermeņa esot apdegusi, tostarp cietuši ir arī iekšējo orgāni.

Uzsākts kriminālprocess

Sākotnējā informācija liecina, ka sprādziens notika brīdī, kad telpā, kurā atradās gāzes iekārta, ieslēgta gaisma, taču sprādziena apstākļu skaidrošanai sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret personas veselību.

Šobrīd pašvaldības Sociālā dienesta pārstāvji atkārtoti ir sazinājušies ar ģimeni, lai informētu par pieejamo palīdzību veselības uzlabošanai, mantas atjaunošanai.

Tāpat cietušajiem pieejamas psihologa konsultācijas, bet pašlaik ģimene atbildi par nepieciešamo palīdzību nav sniegusi.

Vīksne pārstāvēja Latvijas U-18 valstsvienību aizvadītajā Eiropas čempionātā, kur Latvijas izlase pirmo reizi vēsturē šajā vecuma grupā ieguva sudraba godalgas.