Šteinbergai un Dikeulakai sezonas labākie mači Eirolīgā

"Etixx Mithra Castors" komanda, ko trenē Ainars Zvirgzdiņš, viesos Čehijā uzvarēja ZVVZ USK ar rezultātu 68:67 (18:14, 20:21, 19:16, 11:16). Šis panākums ir negaidīts, jo Brenas komanda ir viena no turnīra pastarītēm, bet ZVVZ USK iepriekšējās divās sezonās ar Šteinbergu sastāvā spēlēja sacensību finālčetrinieka turnīrā.

Divas minūtes pirms pamatlaika beigām "Etixx Mithra Castors" komanda bija iedzinējos ar 64:67, tomēr turpinājumā mājinieces palika bez punktiem, kamēr pretiniecēm četrus punktus iemeta Ukrainas izlases spēlētāja Oļesja Malašenko.

Šteinberga laukumā bija 34 minūtes un 39 sekundes, trāpot septiņus no 18 divpunktu raidījumiem, vienu no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem.

Tāpat latviešu uzbrucējai bija septiņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles un trīs piezīmes, kas deva 12 efektivitātes koeficienta punktus.

Pirmo uzvaru turnīrā "Etixx Mithra Castors" komanda guva vien pirms nedēļas, kad savās mājās pieveica CCC komandu.

Tikmēr pašas Polkovicas basketbolistes trešdien ar 70:98 (30:29, 13:22, 16:21, 11:26) piekāpās turnīra čempionēm Kurskas "Dinamo" no Krievijas.

Dikeulaka duelī laukumā bija 29 minūtes un astoņas sekundes, trāpot četrus no sešiem divpunktu raidījumiem, divus no pieciem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Tāpat viņai bija piecas atlēkušās bumbas, desmit rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un trīs kļūdas, kas deva 30 efektivitātes koeficienta punktus.

A apakšgrupā pārliecinoša līdere ar septiņām uzvarām tikpat spēlēs ir pērnā gada čempione Kurksas "Dinamo" no Krievijas, tikmēr abām komandām ar Latvijas basketbolistēm tagad ir pa diviem panākumiem septiņos dueļos, kas tabulā astoņu vienību vidū pēc pirmā apļa ļauj apsteigt vienīgi Francijas komandu "Bourges Basket".

Dikeulaka iepriekš bija pazīstama ar uzvārdu Babkina, bet vasarā apprecējās ar savu ilggadējo dzīvesdraugu un kādreizējo Latvijas izlases stūrmani Georgu Dikeulaku, kurš ir arī Polkovices CCC komandas galvenais treneris.

Kā vēstīts, CCC komanda FIBA Eirolīgas sezonu sāka vēl no kvalifikācijas, ko ļoti droši pārvarēja.

FIBA Eirolīgā 16 komandas sadalītas divās apakšgrupās aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām četrām no katras grupas kvalificējoties ceturtdaļfinālam. Savukārt piekto un sesto vietu ieguvējas sezonu turpinās FIBA Eirokausā, ko uzsāks no ceturtdaļfināla.