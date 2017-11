Daiļslidotājs Vasiļjevs piedzīvo kritienu un "Grand Prix" posma īsajā programmā paliek astotais

Latvijas daiļslidotājs bija tuvu nevainojamam sniegumam, tomēr veicot trīskāršo aksela lēcienu viņš nokrita, tāpēc šis elements viņam netika ieskaitīts.

Vasiļjevs nopelnīja 76,51 punktu, kas viņam deva astoto vietu, savukārt, izpildot veiksmīgu aksela lēcienu, viņš, visticamāk, būtu labāko trijniekā.

Līderis pēc īsās programmas ir Sergejs Voronovs no Krievijas, kurš tika pie 90,06 punktiem, kamēr otrais ar 85,52 punktie ir 2016.gada Eiropas vicečempions Aleksejs Bičenko no Izraēlas. Tikmēr trešo vietu ar 85,36 punktiem ieņem amerikānis Džeisons Brauns.

Tikai neilgi pirms sacensībām dalību tajās atsauca olimpiskais čempions Juzuru Hanju. Mājinieks dienu iepriekš treniņā piedzīvoja kritienu, satraumējot potītes saites.

Līdz ar to sacensībās startēja 11 daiļslidotāji, lai gan citos "Grand Prix" posmos ir par vienu dalībnieku vairāk.

Izvēles slidojumu daiļslidotāji aizvadīs sestdien, sacensības sākot plkst.12.30 pēc Latvijas laika.

Talantīgajam Latvijas sportistam Vasiļjevam šis ir sezonas otrais starts "Grand Prix" posmos.

Pirms trim nedēļām viņš piedalījās sacensībās Maskavā, kur summā izcīnīja astoto vietu. Īsajā programmā daugavpilietis bija sestais, taču pēc izvēles slidojuma noslīdēja divas pozīcijas zemāk.

Īsajā programmā Vasiļjevs saņēma 82,44 punktus, kas viņam par nepilnu punktu ļāva labot personīgo rekordu, bet izvēles slidojumā viņš tika pie 145,09 punktiem.

Šosezon notiks seši "Grand Prix" posmi, Osakā risinoties ceturtajam, katrā no posmiem piedaloties limitētam dalībnieku skaitam. Seši labākie no katras disciplīnas piedalīsies finālā, kas no 7. līdz 10.decembrim arī norisināsies Japānā.

Pirms gada Vasiļjevs sacensībās Maskavā izcīnīja 11.vietu, bet pēc tam vēl vienā "Grand Prix" etapā Japānas pilsētā Saporo bija sestais.

Latvijas sportisti "Grand Prix" seriālā pirmo reizi startēja aizpērn, kad debitēja Angelina Kučvaļska, kura divos posmos piedalījās arī iepriekšējā sezonā. Šosezon Kučvaļska, kura pēc veselības problēmām zaudējusi sportisko formu, starp dalībniecēm vairs nav iekļauta.

Vasiļjevs, kurš augustā nosvinēja pilngadību, pavasarī izcīnīja 14.vietu pasaules čempionātā, kas ļāva Latvijai garantēt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm, kuru, visticamāk, arī izmantos viņš pats.

Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā nav tikusi pārstāvēta jau kopš 1994.gada, bet nākamgad Vasiļjevam pievienosies arī viena dāma, kurām ceļazīmi nopelnījusi Kučvaļska, tomēr šeit uz to pretendē arī Diāna Ņikitina.

Vasiļjevs pasaules čempionātā 14.vietu guva otro gadu pēc kārtas. Tāpat viņš šogad izcīnīja septīto vietu Eiropas meistarsacīkstēs, bet pērn tika pie sudraba medaļas Jaunatnes olimpiskajās spēlēs.