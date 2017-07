Astrologs pēc Dāvida izglābšanās no nāves: "Tu esi uz pārdzimšanas sliekšņa"

Es neslēpšu – man nekad nav bijis sakara ar astroloģiju un astrologiem, tik vien kā pazīstu Žaklīnu Cinovsku, kurai 90. gados bija TV šovs Horoskopi. Un vēl, žurnālus šķirstot, redzu, ka ir horoskopi, kurus nelasu. Lasīju tikai tad, kad strādāju radio kopā ar Egilu Zariņu. Tad mums no rītiem bija jālasa. Vēl likām pa vidu visādus muļķīgus vārdus, lai tie horoskopi izklausītos smieklīgāki.

Es arī presē nelasu horoskopus. Esmu rakstījis pats un uzaudzinājis vairākus rakstītājus, kam esmu mācījis, kā tas pareizāk būtu darāms. Bet pats nelasu, jo lielākā daļa nav pareizi sarakstīti, un vairums cilvēku arī nezina, kā tie būtu pareizi jālasa. Vajag lasīt tikai astrologu parakstītus horoskopus.

Juris Rozenbergs

Neticu, ka cilvēki, kam viss ir labi dzīvē, dodas pie pūšļotājiem, dziedniekiem un astrologiem. Atvaino, ka tevi ierindoju starp viņiem…

Tieši tāpēc desmit gadu izdodu Mēness un Saules ciklu kalendāru, kur katru gadu cilvēkiem bijusi iespēja pārbaudīt – tas strādā vai ne. Regulāri saņemu pozitīvas atsauksmes, ka esmu vienīgais, kura publiskās prognozes piepildās.



Ir viens tāds laika vērotājs, kuru mediji vienmēr publicē un kura prognozes ar īstenību vispār nekad nesaskan…

Neizliekos par pārcilvēku. Piemēram, skatoties uz tevi, neredzu auras. Bet esmu sagatavojis kartes – horoskopus, planētu ciklus, numeroloģiskās matricas, astroloģiskos uzmetumus, kur redzu, ko cilvēkam vajadzētu darīt, ko ne. Tev ir Saule Jaunavas zīmē, bet Mēness ir Lauvas zīmē. Tas nozīmē, ka tev ir jālasa ne tikai Jaunavas, bet arī Lauvas horoskops.



Sanāk, ka man ir jāpameklē, ar ko mana māte dzemdību namā kopā dzemdēja, jo mēs visi būsim vienādi?! Ar vienādiem likteņiem, talantiem un mīnusiem? Kaut kā neliekas normāli...

Daļēji jā. Notikumu struktūra daudziem, piemēram, dvīņiem, mēdz būt līdzīga. Bet dažkārt tā piecu vai desmit minūšu starpība nosaka to, ka nomainās kādas planētas stāvoklis vai sfēra, un viņam liktenis pagrozās citādi. Ja ir precīzi tajā pašā laikā dzimis cilvēks, teiksim, plkst. 14.43, ir vēl vārds un uzvārds, kas iedod savu uztveres sistēmu un motivāciju. Un tā motivācija arī nosaka, kā planētu cilpas un cikli tiks īstenoti dzīvē.



Astroloģijā neuzskatām, ka ir tikai fatāli notikumi. Ir arī daudzas cilvēku izvēles. Krustceles, kurās notiek pagriešanās uz vienu vai otru pusi. Kā tas notiks, to nosaka arī dzimta, kurā cilvēks ir audzis, mātes, tēva ietekme, to skaitā arī vārds un uzvārds. Tāpēc, pamainot uzvārdu, var mainīties arī liktenis. Tavā gadījumā būtu visai liela atšķirība pat gadījumā, ja tu būtu Romāns, ne Romans.

Juris Rozenbergs

Vajadzēja taisīt, arī Dāvidu ņemot klāt.

Pirms tikšanās paskatījos arī vārda Dāvids numeroloģisko nozīmi. Romans Andrejevs nes skaitļu vibrāciju 3, Dāvids – 3. Viens no retajiem gadījumiem, kad pseidonīmam ir liela sakritība ar īsto vārdu.



Dāvids man nav tikai pseidonīms – tas ir mans kristītais vārds. Bet 25 gadus visi mani tiešām zina kā Dāvidu. Tikko pārliecinājos, ka slimnīcā Romans Andrejevs nevienam neko neizsaka – visi manī atpazīst Dāvidu. Kad ienāku kabinetā, visi ārsti ķer pie sirds, jo ierauga, kas ieradies.

Ja tas ir kristāmais vārds, tad vērtējams kā diezgan bīstams solis. Jo parasti kristāmo vārdu nesaka nevienam – aizsardzībai.



Kādas muļķības! Vecos laikos visi ar kristītiem vārdiem gāja ielās.

Tas ir tavs viedoklis. Man ir cits. Tu dzīvo ar savu, es pēc pieredzes – ar savējo.



Esmu veiksmīgs jau ilgāk nekā 20 gadu.

Nopietni? Kāpēc tad veiksmīgs cilvēks tieši 51 gada vecumā precīzā Saturna kvadrātā jeb atbildības, dzīves uztveres vētīšanas laikā nolūza?



Tā ir mana izvēle... Tāpēc, ka esmu piekusis.

Tas gan pareizi.



Tieši tāpat kā tu, esmu biznesa cilvēks. Es ne pirkstu nekustināšu, ja nebūšu aprēķinājis, vai man to vajag.

Ko es šeit sadzirdu – tu nemitīgi visu vērtē...



Labi, es centīšos vairāk nerunāt pretī. Stāsti!

Tu esi piedzimis Mēness cikla pašā noslēgumā, tā sauktajā tukšajā Mēnesī. Šā perioda cilvēkiem ir būtiska iezīme – ik pa laikam dzīvē cikliski iestājas saguruma fāze. Un obligāts nosacījums, raugoties arī no visa horoskopa kopumā, ir mācēt atpūsties. Māka atpūsties ir vitāli svarīga. Īpaši šajā Saturna diktētās krīzes laikā. Pat Fortūna atrodas tieši atpūšanās zonā. Tajā pašā laikā raksturā dominē nepieradināmā provokatora daba, kas kopā ar Jaunavas zīmi dod to mazliet negatīvo noskaņu. Runājot tu bieži saki nē, negribu, nedarīšu...

Juris Rozenbergs

Kas tur slikts? Pateikt nē, starp citu, ir daudz grūtāk, nekā pateikt jā.

Nē, tu mētājies starp divām galējībām – starp slēptu optimismu un attīstošu scenāriju, kad gribi kaut ko labu darīt, tajā pašā laikā nes sev līdzi negatīvo slāni. Kā esmu redzējis no klientiem, kad viņi no leksikas un domu gājiena izņem ne, notiek brīnumainas lietas.



Bet es nevēlos sevī neko mainīt. Esmu ļoti apmierināts ar savu dzīvi. Un ar to nē esmu vairāk panācis.

"Nē" ir forša lieta īstajā laikā. Bet nesaprotu, kāpēc tik daudz to lietot nevietā. Pie astrologa ierodas, ja cilvēks grib sevī un savā dzīvē kaut ko mainīt. Ja negrib, saruna ir neproduktīva. Tavs uzdevums ir dzīvē iedvesmot cilvēkus ar to, ko dari... To saskatu simtprocentīgi. Tavs dzimšanas dienas simbols ir Lauva. Kas ir Lauva?

Juris Rozenbergs

Cirkā sevi izrāda. Lec no vienas vietas uz otru. Visi priecājas un aplaudē.

Labi, pateikšu, kādus redzu tavus galvenos dzīves uzdevumus, lai neieslīgtu tev līdzi detaļās, kas ar Jaunavu bieži vien notiek. Redzu, ka uzdevumi un iespējas ir lielākas, nekā tu pats tos īsteno. Pateicoties Jaunavas zīmei un skepsei par daudzām lietām, ar savu ne tu pats sevi bremzē. Tev Mēness atrodas Lauvas zīmē, kas medicīnas astroloģijā atbild par sirds vājumu. Un ar to arī samaksā. Nākotnē tu varētu realizēties sekmīgāk, bet ne Latvijā. Varbūt tev uz kādu laiku jāaizbrauc projām.



Esmu bijis. Esmu dzīvojis...

Vai tas bija laikposmā no 2000. līdz 2009. gadam? Jā vai nē?



Jā, es dzīvoju Ķīnā.

Redzi, no 2019. gada sāksies līdzīgs cikls, kas savā veidā atkārtos jau tajā laikā piedzīvoto. Ar jauno pieredzi, ar jauno gudrību, ilgāku laiku kaut kur citur padzīvojot, tevi gaida lieli panākumi. Tas izdosies, ja gribi nodarboties ar jaunradi, kas tevī ir ielikta. Nākamā gada dzimšanas dienas horoskops rāda, ka tā ir optimālākā izeja no daudzām situācijām. Ja gribi palikt šeit un turpināt dzīvot tādā stilā, tā ir pašsadedzināšanās. Latvijā tava veselība un finanses tikai pasliktināsies.



Man liekas, ka vispār metīšu visam mieru. Vispār vairs negribas neko darīt.

Šobrīd esi uz zīmīga pārdzimšanas sliekšņa. Ir jāmāk atpūsties. Negribēt darīt un nedarīt ir ļoti labs lēmums. Ieteicams atmest visu lieko, jo šis ir pašattīrīšanās laiks.



Man ārsti to pašu saka. Pat aizliedz fiziski strādāt, jo esmu sevi nodzinis līdz pēdējam.

Pēc horoskopa, daudz runāt tev vispār ir ļoti liela kļūda. Par to atbildīgais Saturns tavā horoskopā sodīs par katru lieku vārdu. Tāpēc tev ir tāds skeptisks noskaņojums, kaut vispār esi optimistisks.



Es neesmu optimists.

Tu laikam nepiekritīsi nekam!

Juris Rozenbergs

Es pēc savas būtības neesmu optimists. Tāds varbūt biju pirms desmit, piecpadsmit gadiem.

Bet kāpēc visiem ar tevi vienmēr ir jautri?



Esmu šovmenis. Atklāts esmu tikai ar savu ģimeni. Nekad neizeju ārā no tēla.

Pēc dabas, bez maskas, tu tiešām neesi optimists?



Nē, mani dzīve ir nolikusi pie vietas tā, ka maz neliksies. Attiecībā gan uz biznesu, gan attiecībām, uz visu. Tu esi optimists?

Vairāk nekā tu. Kad man ir slikti, es nesaku visam nē un neiekapsulējos.



Bet es iekapsulējos, un tas man ir ne reizi vien izglābis dzīvību. Jo, tikko ir sūdi, es kļūstu tik lēns, uzmanīgs. Man, piemēram, aizdegās mājās skurstenis. Tikpat labi visa māja varēja nodegt. Bet es kļuvu mierīgs, ka visu izdarīju, pat mats uz galvas nepakustējās. Es mierīgi varētu nosist cilvēku, ja viņš maniem bērniem ko nodarītu. Aukstasinīgi smaidot. Kā žņaudzējčūska.

Arī horoskops rāda, ka krīzes brīžos tu kļūsti remdenāks un spēj savas emocijas savaldīt. Un to vajag censties darīt ikvienā dzīves situācijā.

Kad tevī ir apdzisis radošais potenciāls, tev nav enerģijas. Līdz ar to arī pasliktinās veselības rādītāji. Tev ir jākomunicē ar cilvēkiem, lai palielinātu enerģiju un ticību sev, bet šādā veidā, ar savām iebildēm, tu to nevari saņemt.

Citi šobrīd lasa Daiļā Latvijas sieviešu basketbola zvaigzne Babkina apprecējusies ar savu treneri Elvis Merzļikins mīļoto bildina ar iespaidīgu “Cartier” gredzenu Astrologs pēc Dāvida izglābšanās no nāves: "Tu esi uz pārdzimšanas sliekšņa"

Vai tu gribi zināt, kāpēc man nemitīgi ir iebildes? Jo mans stāžs manā biznesā ir mani ļoti atsēdinājis. Tagad pat – lasu lekcijas studentiem, kas domā, ka viņi ir kādam vajadzīgi. Nu nevienam viņi nav vajadzīgi. Man ir astoņi starptautiskie Grand Prix dizaineru konkursos, un ko man tas ir devis?

Vai tev ir sadarbības projekti?



Vairs nesadarbojos. Kāpēc man jāsadarbojas ar cilvēkiem, kas uz mani nopelna, kamēr man pašam neļauj nopelnīt? Kāpēc man jāpilda citu maciņi? Man ir apnicis tērēt savu enerģiju un radošās prasmes tikai tādēļ, lai iepriecinātu citus, kuriem turklāt vēl nav ne mazākās sajēgas par to. Es neizniekoju savu potenciālu – es vienkārši velti netērēju sevi.

Sniedzot lekcijas studentiem, tu neiznieko savu potenciālu. Uzrakstot grāmatu vai piedaloties lielā projektā, tu realizē savu potenciālu. Nevajag izšķiest sevi sīkumos. Tavā horoskopā Latvijas apstākļiem nav labvēlīga finansiālā situācija. Tev naudas lietās dominē Lilita – zudības punkts. Ja nopozicionējies, ka ej biznesā vai darbā, lai primāri nopelnītu, tas automātiski nozīmē, ka tev būs zaudējumi.



Zinu. Tāpēc jau savu kompāniju esmu slēdzis. Tāpēc strādāju kā frīlancers. Kādi ieteikumi?

Atbilde ir sadarbība. Bet ar citiem noteikumiem. Tev nauda, sponsori ir jādabū pirms projekta, un tikai tad jādara. Kā rāda planetārie cikli, sākot no rudens – no septembra, oktobra –, tev labvēlīgs laiks. Bet tagad līdz dzimšanas dienai ir jāņem super pauze.



Nekas cits neatliek, jo eju slimnīcā atkal uz nedēļu.

Vispār jāatmet visi liekie sakari ar cilvēkiem. Un jāklausās, ko sieva saka. Karmiskais punkts ir attiecībās. Nevis egoismu izcelt – es gribu, man vajag, es daru. Bet mēs.



Tā es daru. Ar Antru esmu kopā jau 27 gadus.

Tas, pēc horoskopa, ir tavs lielākais sasniegums. Tāpēc tev veicas vairāk, nekā būtu bijis bez Antras. Tava laulība ir tava stīpa, kas notur.



Vēl tava karte rāda, ka ir īstais laiks veltīt uzmanību bērniem – gan saviem, gan studentiem. Bērnu dzīvē var būt zīmīgi notikumi, kuros ir vajadzīga vecāku cieša klātbūtne. Tu esi jūtīgs cilvēks. Aiz tās tavas simboliskās maskas, kuras stils ir aktīvi kritizējošs un vērtējošs, slēpjas ļoti jūtīgs cilvēks. Ģimene ir tas punkts, kas uzsūc no sabiedrības atnestās negācijas. Ja daudz runā, tad viss negatīvais aiziet uz ģimeni. Tev ir mazāk jārunā cilvēkos.



Es ar to maizi pelnu. Un ikdienā neko daudz nerunāju.

Bet tagad tu daudz runā, lai gan situācija tev to neprasa.



Visu mūžu esmu daudz runājis. Par to mani no vidusskolas trīsreiz izmeta. Bet ar savu runāšanu esmu iemantojis pietiekami lielu atpazīstamību. Diez vai radio būtu varējis dabūt darbu, ja daudz nerunātu.

Tavs karmiskais uzdevums ir iemācīties klausīties un nevērtēt. Runāt mazāk, bet pārdomāti. Jo šobrīd ar runāšanu tu izšķied savus spēkus.



Bet es tāds esmu. Negrasos mainīties tikai tāpēc, ka kādam onkulim tas nepatīk.

Es saprotu. Tavas veselības problēmas ir saistītas ar nespēju mentāli atpūsties. Ir jābūt ikdienas režīmam, tai skaitā veselību uzlabo pārdomāta sportošana, aktivitātes, rosīšanās.



Es 24 stundas fiziski strādāju! Tik nenormāli, ka pat iedomāties nevari! Visu mūžu četrreiz nedēļā esmu gājis uz sporta zāli. Esmu bijušais airētājs. Un ārsti saka, ka tīri fiziski esmu sevi novedis līdz ārprātam. Ka esmu pārstrādājies.

Es teicu – dari pārdomāti!



Tev ir suņi, kaķi, dārzs, divu hektāru parks, upes krasts, kas ir jātrimmerē?

Jā, man ir. Es zinu, cik darba tas prasa.



Un tu saki, lai nedaru? Lai pārdomāti tam pieeju? Es daru visus mājas darbus, sākot ar kaplēšanu un beidzot ar trauku mazgāšanu un gultas klāšanu.

Ja tevi tas apmierina...



Mani neapmierina, bet man nav variantu! Man ir dzīve, kas kaut kā ir jānodzīvo līdz nāvei. Kad gulēju ātrajā palīdzībā un zināju, ka mirstu, man sevis nebija žēl nevienu sekundi. Man bija žēl sievas un bērnu. Jo viņi krita panikā, viņiem bija grūti. Bet man bija labi.

Redzi, te parādās spēcīgas emocijas, kas tevi pašu saēd. Uzdevums ir būt remdenam. Tu pats savas problēmas palielini.

Juris Rozenbergs

Esmu galējību cilvēks, neesmu remdens. Es pat teiktu, ka esmu kļuvis daudz mierīgāks nekā biju, piemēram, Dāvidšova laikos.

Redzot to milzīgo mentālo un garīgo potenciālu, es nesaprotu, kāpēc tev ir tādas domformas – es negribu mainīties, mani viss apmierina, tajā pašā laikā nekas neapmierina.



Esmu piekusis. Man nekas, kas ir apkārt, nepatīk. Man viss te riebjas, it īpaši liela daļa sabiedrības, kas ir padomijas paliekas. Atbraucu no Zviedrijas, iekāpju tramvajā, un tur pie tirgus sakāpj vecenes bļoskos, kas smird, un runā tikai krieviski...

Bet šī zeme tev patīk?



Jā, tā ir pasakaina. Arī zemes darbi man patīk. Man ir divi dārzi, kartupeļi, siltumnīcas. Tur darbojos ar milzīgu kaifu. Potēju ābeles, braucu mammai un tantēm ābeles potēt.

Tev ir zelta rokas, bet domformas ir radikālas.



Tas jau nenāk vienā dienā, tas samilzt. Atver internetu, palasi par politiku...

Es netaisos to darīt, es nepiesārņoju sevi.



Bet esmu sabiedriski aktīvs cilvēks, mani interesē, man sāp sirds par to, kas notiek Latvijā.

Tavā horoskopā ir divi ceļi – vai nu optimistiski skatīties uz visu apkārtējo, vai nemitīgi un par visu sevi urdīt.



Man ir ļoti interesanta šī saruna. Ja godīgi, viss ir ļoti pareizi, ko par mani saki.

Uzskatu, ka viss, ko iedod studentiem un saviem sekotājiem, kur no tevis darītā var iedvesmoties, ir zelta lieta. Un tev pašam gan sirdi baro, gan karmu attīra. Bet tajā brīdī, kad sāc vērtēt un slīkt negatīvismā, sev un ģimenei tu uzliec papildu slogu. Pats savā sulā vāroties, tu sevi iznieko. Noteiktos posmos, kā šis, sevis izniekošana var izpausties pa tava horoskopa jūtīgākajiem punktiem – sirds, redze. Tāpat jābūt uzmanīgam ar iespējamām aknu kaitēm.



Es neko vairs negribu! Tur jau tā nelaime.

Tās ir sekas. Šis tev ir seku gads. Vari gribēt vai negribēt, bet to, ko dzīve tev piedāvā, to arī piedāvā. Pēkšņi sagribēt to un to, un no tā būs acumirklīgi milzu panākumi? Uz to vari necerēt.



Tāpēc jau kā dzīvnieks sēžu malā un neko nedaru.

Kas man te vēl horoskopa kartē par tevi atzīmēts – nav noturības, nemīl rutīnu, var strādāt kā zirgs, bet pēc tam noplīst.



Viss ir taisnība. Kas tur vēl ir rakstīts?

Dzīves uzdevumi ir citu problēmu izprašana, empātija, bet tavs aizsegs ir sevis demonstrēšana. Tas arī ir spēcīgs punkts tavā horoskopā, bet nav veiksmi nesošs.



Bet citādu mani neviens negaida!

Gaida gan. Aizsargāties, dodot pa muti, – tā nav aizsardzība.



Tas ir kruti! Es negaidīšu, kad man kāds sitīs. Pirmais iemaukšu.

Tevi neviens negrib sist.



Vai esi redzējis filmu Meitene ar pūķa tetovējumu, kur spēlē Daniels Kreigs? Tur žurnālists izskaitļo, kurš ir slepkava. Slepkava atgriežas mājā un uzaicina žurnālistu uz glāzi vīna, un viņš iet. Tad viņš atjēdzas, ka ir piesiets un tūlīt viņu uzšķērdīs un izlaidīs zarnas. Un tas teksts, ko slepkava pateica, bija dievīgs: „Tu zināji, ka esmu slepkava, ka esmu maniaks. Un tu atnāci iedzert vīnu tikai tādēļ, lai es padomātu, ka tu esi labi audzināts. Tu nemeties bēgt, nāci un kaut ko vēl teici, lai arī zināji, ka es tevi nogalināšu. Bet tu nebēgi, domādams, ko es par tevi domāšu.” Man nav svarīgas citu domas, es ņemu kājas pār pleciem; ja cilvēki riebjas, es viņus vienkārši atlaižu. Man pat radi it tādi, kurus gribu redzēt un kurus ne. Uz bērēm neeju, lai nesatiktu tos, kurus negribu.

Bet no sevis jau neaizbēgsi. Tu jau ar sevi dzīvo, sevi uz to vīnu aicini. Tā jau ir tā pārnestā nozīme – tas slepkava taču ir katrā pašā. Tu visu laiku ar viņu dzīvo, aicini pie sevis.

Juris Rozenbergs

Es šmigoju gandrīz katru vakaru.

Bet horoskopā ir teikts tā – vai nu šī super sensorika, jūtīgums un intuīcija, vai arī dzer vīnu... Tā ir tava izvēle – izvēlies savu labāko potenciālu. Tev ir ļoti interesanta un bagātīga pieredze, ja tu nepozicionētos tikai kā kritiķis, vērtētājs un šovmenis. No 2019. gada tev ir iespēja parādīties pilnīgi citā ampluā.



Kas teica, ka nē? Atvilkšu elpu. Tagad tiešām jūtos ļoti slikti.

Bet tad ir jābeidz tagadējais dzīvesveids. Visam, ko dari, ir jābūt ar regularitāti – gulēt, ēst... Pēc horoskopa ir tā, ka šīs nopietnās veselības problēmas ir paredzēts kā brīdinājums. Turklāt šī nav pirmā reize. Horoskops rāda, ka nevarēja bez brīdinājuma būt šī situācija.



Pagājušovasar man bija divi mikroinsulti.

Tas man jau bija skaidrs. Novērtē savu veselības stāvokli. Atpūta ir vitāli svarīga. Te ar nedēļu nepietiks, vajag pamatīgi uzkrāt spēkus. Tev ir jāiemācās atpūsties, neizšķiest sevi sīkumos. Iekapsulē savu muti, prātu un atpūties.



Es jūtu, ka nevaru sev dzirksteli pielaist. Daudz ko daru bez mazākās intereses. Tas mani biedē.

Tas ir īslaicīgs periods. Šajā periodā nevajag sadarīt neko lieku. Tu enerģētiski esi ļoti saguris. Ieteiktu šajā laikā izvairīties no spēcīgām emocijām.



Kas ir spēcīgas emocijas?

Degšana, aizsvilšanās, psihošana, konflikti. Šīs sarunas pirmajā daļā tu lieki sadedzināji daudz enerģijas. Es ļoti centos nepalīdzēt tev to darīt.



Es sajutu apdraudējumu. Jutos mazliet apvainots.

Horoskops tevi raksturo kā cilvēku, kas stingri sargā savu privāto telpu. Pat ja kāds noiet tikai garām un palūkojas pār sētu, tu rej. Šis bija tas gadījums. Bet šobrīd tev nevajag riet. Esmu atzīmējis arī vārdu nevadāms. Saruna pierādīja, ka nevar tevi kaut kādā sarunas gultnē noturēt.



Es kā zutis – tikko jūtu, ka nāk par tuvu, tā kratos laukā. Es neļaujos būt krātiņā.

Starp citu, brilles tev ir ļoti interesantas un atbilst horoskopam. Tās ir brīnišķīgas, jo, skatoties tevī, katrs cilvēks var redzēt spoguļattēlā sevi. Un vienlaikus līdz galam netiek tev klāt, kas arī nav mazsvarīgi.