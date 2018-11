Topošā māmiņa Nevarauska atstāj skatuvi. Uzzini, kas nāk viņas vietā

Mēneša sākumā vēl nospēlējusi Zāras lomu Regnāra Vaivara iestudētajā izrādē "Ivanovs", Kristīne Nevarauska ir atvadījusies no teātra, lai ar dzīvesbiedru lietuviešu režisoru Rolandu Atkočūnu (57) mierīgi baudītu sava pirmdzimtā bērna gaidīšanas laiku.

Pērn Kristīnei Nevarauskai radošajā gaisotnē izveidojās dienesta romāns ar pārdesmit gadu vecāko lietuviešu režisoru Rolandu Atkočūnu (Foto: scanpix)

Aizvadītajā nedēļā Kristīne pat neieradās uz gaidāmā bērna tēva Rolanda Atkočūna jauniestudējuma "Ar labu nakti, māt!" pirmizrādi, lai gan citkārt mīļotā vīrieša pirmizrādēs allaž bija goda viešņas statusā.

Tāpat pagājušajā sestdienā teātra apmeklētāji viņu arī vairs neredzēja uz skatuves Regnāra Vaivara iestudētajās "Laulības dzīves ainās", kas liecina, ka Nevarauska pārgājusi saudzīgā dzīves režīmā un turpmāk savas lomas uzticēs citām aktrisēm.

Aizejot Nevarauskai, Dailes teātrī sāk spēlēt Botmane

Ar oficiālu paziņojumu, ka astoņās repertuāra izrādēs Kristīne Nevarauska vairs nebūs redzama savās lomās, Dailes teātris klajā nav nācis, un vienīgā nojausma par pārmaiņām aktieru sastāvā ir katras izrādes aprakstā veiktās korekcijas. Pie visām lomām, ko spēlē Nevarauska, ievietoti dublieru vārdi.

Pēc Dailes teātra mājaslapā publiskotās informācijas, vairumu Kristīnes lomu apguvusi un turpmāk atveidos gada sākumā par mammu kļuvusī aktrise Ieva Segliņa, kas šosezon atgriezusies teātrī pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

Segliņa Nevarauskas vietu ieņems izrādēs "Laulības dzīves ainas", "Svinības", "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" un "Karmena". Pie Nevarauskas lomām tikušas arī aktrises Inita Sondore, kas nu viņu aizvieto Dž. Dž. Džilindžera iestudējumā "8 mīlošas sievietes", Ilze Ķuzule-Skrastiņa – izrādē "Equus" – un Anta Aizupe, kas pārņēmusi stafeti no Kristīnes izrādē "Pēc Jūlijas jaunkundzes".

Svaigākais jaunums un lielākais pārsteigums Dailes teātra apmeklētājiem, iespējams, būs, ejot uz Regnāra Vaivara iestudēto izrādi "Ivanovs", – tajā jau kopš šīs nedēļas Nevarauskas vietā redzama Latvijas Nacionālā teātra aktrise un iestudējuma režisora laulātā draudzene Madara Botmane.

Madara Botmane. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Jau novembra sākumā, kad Kristīne Nevarauska vēl pēdējoreiz uzstājās šajā izrādē Zāras lomā, daudzi skatītāji, elpu aizturējuši, vēroja gaidībās esošās aktrises izdarības uz skatuves.

Enerģiskie lēcieni no siena kaudzes vēl bija nieks, salīdzinot ar mirkli, kad stresa mazināšanai Kristīnes spēlētā varone grasījās aizsmēķēt cigareti, ko gan pēc mākslinieciski ieturētas pauzes no viņas pirkstiem izrāva Artūra Skrastiņa atveidotais Ivanovs. Nu grūtniecei tas vairs nebūs jādara - to visu veiks Botmane.

Kopā ar izcilu režisoru

Pēc vairākkārtējas šķiršanās un atkalsaiešanas kopā ar kolēģi aktieri Ģirtu Ķesteri daiļajai Kristīnei Nevarauskai stiprā dzimuma uzmanības nav trūcis. Beidzamajā piecgadē bijuši vairāki attiecību veidošanas mēģinājumi. Lai gan privāto dzīvi Nevarauska allaž centusies paturēt noslēpumā, atklātībā bija nākušas Kristīnes attiecības ar multimediju mākslinieku Arti Dzērvi, bet vēlāk tika fiksēts, ka viņa saietas ar bārmeni Ansi Ancovu.

Pērn Kristīnei Nevarauskai radošajā gaisotnē izveidojās dienesta romāns ar pārdesmit gadu vecāko lietuviešu režisoru Rolandu Atkočūnu, un drīz vien romantiskās jūtas pārauga nopietnās attiecībās. Tas bija redzams aizvadītā gada nogalē, kad mākslinieku pāris viens otru morāli atbalstīja, dodamies uz atvadu ceremoniju baznīcā, godinot kādreizējā kolēģa režisora un aktiera Valda Liepiņa piemiņu, un drīz pēc tam apmeklējam režisora Kārļa Auškāpa bēres.

57 gadus vecais Rolands Atkočūns ir bijis Maskavas radošās apvienības "Atklāsme" galvenais režisors, Kauņas Mazā drāmas teātra dibinātājs un vadītājs, Šauļu Drāmas teātra vadītājs, Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs, bet 2006.–2007. gada sezonā ar Rafija Šarta komēdijas "Manu sievu sauc Moriss" iestudējumu debitēja Dailes teātrī.

Kopš tā laika viņš Dailes teātrī iestudējis vairākas izrādes, un tajās spēlē arī Kristīne Nevarauska. Piemēram, 2014. gada iestudējumā "Bovarī kundze" 36 gadus vecajai aktrisei tika galvenā – Emmas Bovarī – loma, bet iepriekšējā sezonā tapušajā izrādē "Karmena" Atkočūns uzticēja Nevarauskai ļoti izteiksmīgu otrā plāna lomu – Hosē sievu Mikaēlu.

Beidzot piepilda sapni par ģimeni

Sapni par ģimeni – vīru un bērniem – aktrise loloja jau sen, vēl laikā, kad viņas mīļotais vīrietis bija aktieris Ģirts Ķesteris. Tolaik intervijās Kristīne neslēpa, ka profesionāli jūtas piepildīta, taču pietrūkst pamatīguma, nogruntēšanās privātajā dzīvē.

„Vienīgais, ko es gribētu vēl savā dzīvē īstenot, ir ģimene. Šis jautājums kļūst arvien aktuālāks. Un nevis ar katru gadu, bet ar katru pusgadu arvien biežāk par to domāju. Bet tajā pašā laikā jau varu saplānot, ka tik un tik gados man būs pirmais bērns, bet reāli dzīvē tā nenotiek. Domā – vajag iemācīties neplānot? Jā, jo visu nav iespējams ieplānot. Tu nevari savai otrai pusei pateikt: „Pēc mēneša es gribu bērnu!” Tu nevari viens pieņemt lēmumus. Bet domas par ģimeni mani nepamet."

Saistītās ziņas Kristīnes Nevarauskas sapņi piepildās - aktrise ir bērna gaidībās Kristīne Nevarauska sabiedrībā iziet kopā ar lietuviešu režisoru "Ne vienmēr no rītiem pamostos skaista..." Kristīne Nevarauska atklāj savu sievišķības kodu

"Teātrī esmu jau desmit gadu, daudz ko šeit esmu piedzīvojusi, un man gribas pāršķirt jaunu dzīves lapu. Bet tā jau tas ir katrai sievietei: kad ir karjera, gribas vēl arī ģimeni,” pirms septiņiem gadiem atzina Kristīne, bilstot, ka izkrišana no radošās aprites viņu it nemaz nesatrauc.

„Ir piemēri, kas rāda – ja esi talantīga, daudzmaz ciešams cilvēks, ja neesi nodedzinājusi visus tiltus, nemaz nevari izkrist no aprites. Turklāt tas nav tik spēcīgs arguments, lai es negribētu bērnus. Lomas nāk un iet, bet bērni paliek,” teica aktrise.