Supervaroņu kinofranšīzes "Guardians of the Galaxy" ("Galaktikas sargi") režisors Džeimss Ganns. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

"Disney" aizvainojošu tvītu dēļ atlaiž "Galaktikas sargu" režisoru

Slavenības LETA

Studija "Disney" no amata atbrīvojusi supervaroņu kinofranšīzes "Guardians of the Galaxy" ("Galaktikas sargi") režisoru Džeimsu Gannu saistībā ar dažiem pirms laba laika publicētiem aizskarošiem tvītiem, kas no jauna nokļuvuši uzmanības lokā. Tajos režisors joko par izvarošanu un pedofiliju.