Sieviete savā automašīnā kļūst par liela zirnekļa ķīlnieci

Brianna Merika piektdien brauca mājās no darba, kad piepeši mašīnas salonā pamanīja lielu zirnekli. Sieviete bija pārbijusies, bet nolēma turpināt braukt.



"Es braucu mājās no darba, kad paskatījos uz augšu un to, kurš skatījās uz mani," stāsta Merika. "Domāju apstāties, bet nezināju, kā viņu aizvākt no automašīnas, tāpēc nolēmu, ka vislabākais ir turpināt braukt un izlikties, ka viņa tur nav. Tās bija manas dzīves ilgākās 20 minūtes," turpina sieviete.

Brianna Merika un viņas ceļabiedrs. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tā vietā, lai pēc pārbraukšanas parūpētos par nepatīkamo situāciju, Merika izvēlējās to ignorēt.



"Kad pārbraucu mājās, es lēnām izkāpu no automašīnas, aizslēdzu durvis un devos gulēt, izliekoties, ka nekas nav noticis," viņa paskaidroja.

"Nākamajā dienā, bruņojusies ar kukaiņu indi un slotu, es pārbaudīju automašīnas salonu, bet zirnekļa tur vairs nebija," atceras Merika.



Visticamāk, ka zirneklis joprojām ir automašīnā, bet sieviete to turpina ignorēt.