Negrib, lai mūža veikumu bērni iztērē



Gada sākumā divu meitu tēvs Gunārs Ķirsons nāca klajā ar paziņojumu, ka paša būvēto un izloloto uzņēmumu pēc nāves neatstās mantojumā atvasēm. Bērniem tikšot peļņa, bet biznesa vadīšanu miljonārs grib uzticēt ārvalstu profesionāļiem. Ķirsons daudz domājis par to, kā rīkoties ar savu mantu un biznesu, lai pēc viņa nāves mantinieki no tā gūtu labumu, nevis to izšķiestu.



„Īstenībā tas ir briesmīgi, ka cilvēki dzīves laikā nopelna kādu lielāku naudu, ko it kā var atstāt saviem bērniem, bet no tā lielākoties nav nekādas jēgas, jo pašu nepelnīto naudu bērni bieži vien ļoti ātri iztērē. Tikai ļoti retos gadījumos vecāki var tā izaudzināt bērnus un ielaist biznesā, lai viņi varētu to teicami vadīt. Daudz vairāk ir piemēru, kur bērni saņem mantojumu, bet jau pēc laika nav vairs ne biznesa, ne naudas. Tamdēļ esmu izskatījis rīcības plānu,” žurnālam “Kas Jauns” uzsvēra miljonārs.



Daloties savos mantojuma lietu plānos, Ķirsons pauda uzskatu, ka, viņaprāt, vecākiem ir jāgādā tikai par to, lai bērns būtu paēdis, izglītots, lai viņam būtu jumts virs galvas. „Mana atbildība ir to sakārtot un piedevām izkārtot, lai bērns vēl regulāri saņemtu kādu papildu summu, ja arī kļūst slinks un negrib vairs strādāt.”



Uzņēmuma vadīšanu uzticēs ārzemju profesionāļiem

Ķirsons veido testamentu, lai viņa bizness darbotos arī pēc viņa nāves. „Man ir svarīgi, lai mani bērni nevarētu pazaudēt to, ko visu mūžu esmu radījis un darījis savai valstij,” pārliecināti teic Ķirsons.



Ar vecāko meitu interjera dizaineri un mākslinieci Eviju Ķirsoni miljonārs pat nav apspriedis iespējamo biznesa nodošanu viņas rokās. „Ja Evijai ieteiktu, manuprāt, viņa ņemtu gan mākslu, gan to biznesu, bet es padomāju... Negribu viņai atņemt tās skaistās minūtes, ko viņa vēlas veltīt savai mākslai. Man ir otra meita Vācijā, kura arī izaugs. Vēlos, lai viņām abām un arī mazbērniem dzīve būtu sakārtota un nodrošināta, tāpēc rīkojos pēc saviem ieskatiem un esmu izveidojis savu plānu. Amerikā šīs lietas ir jau izstrādātas, Latvijā un Eiropā vēl nav. Latvijā, domājams, būšu pirmais, kas tādā veidā taisa testamentu. Manu biznesu vadīs ārzemju organizācija. Atliek panākt, lai šī Amerikā izvietotā organizācija būtu ieinteresēta vadīt manu Latvijā radīto biznesu un abas puses būtu apmierinātas,” stāstīja uzņēmējs.



Savus nekustamos īpašumus gan Ķirsons novēlēs atvasēm. „Bet arī tur būs ierakstīts, ka lietas un īpašumi, kas ir palikuši, nav ieķīlājami un pārdodami. Taču naudas gan, izskatās, testamentā nebūs. Visu lielāko naudu, ko esmu pelnījis, esmu guldījis biznesā. Man uzkrājumu nav. Vismaz viena rūpe man dzīvē atkrīt,” žurnālam “Kas Jauns” bilda Ķirsons.

Meita par tēva lēmumu nav pārsteigta

Taujāts, vai paziņojums par testamentu nav radījis plaisu attiecībās ar pieaugušo meitu Eviju, Ķirsons mierīgā balsī saka: „Par ko viņai apvainoties? Esam izrunājuši šo tēmu, un viņa saprot – ja tu dabū kaut kādu naudu, kas ir ne tevis nopelnīta, tad tā ātri iztērējas. Man gribas uzņemties atbildību par to, kā esmu audzinājis bērnus, nevis pieļaut situāciju, ka viņiem pēkšņi nauda nokrīt kā no gaisa un viņi to uztver tā – o, man fāters atstāja naudu, nu tik tērēšu! Kā tādā gadījumā es sevi varētu cienīt, ja nebūtu apmierināts ar to, kā pats savus bērnus esmu izaudzinājis?”



Evija Ķirsone teic, ka viņa respektē tēva lēmumu. „Mans tēvs vispār ir ļoti oriģināls, tāpēc nav, ko brīnīties. Esam par viņa plānu runājuši. Tā ir mana tēva pārliecība, un es to respektēju,” diplomātisku atbildi sniedz miljonāra meita. Vaicāta, vai nav apvainojusies vai sarūgtināta, ka tēvs viņai neuztic biznesa vadības pārņemšanu, kad pats to vairs nedarīs, Evija atbild: „Man šis lēmums nešķita ne savāds, ne nepatīkams. Šis bizness ir mana tēva sasniegums, un tā ir viņa vēlme.”



Evijai Ķirsonei jau vairākus gadus ir pašai savs uzņēmums – arhitektūras un interjera dizainera birojs “Kirsons Design Group”, ko iecienījuši daudzi latviska interjera cienītāji.