""Škoda Vagonka" ir pārsteigta par šādu negaidītu PV lēmumu paziņot "Talgo" par iepirkuma uzvarētāju, jo tādējādi, pretēji PV apgalvotajam, Latvija par pasažieru vilcieniem samaksās kopumā par 10 miljoniem eiro vairāk. "Škoda Vagonka", iesniedzot piedāvājumu PV izsludinātajā konkursā par piepilsētas pasažieru elektrovilcienu piegādi, izteica finansiāli visizdevīgāko piedāvājumu," uzsvēra Sorkins.

Viņš skaidroja, ka "Škoda Vagonka" piedāvājumā ietvertās vidējās kopējās izmaksas uz vienu pasažieru sēdvietu gadā bija 893,59 eiro, ko "Škoda Vagonka" joprojām gatavs nodrošināt.

"Kā zināms no piedāvājumu atvēršanas procedūras, kas notika 6.augustā, nākamais izdevīgākais finanšu piedāvājums bija par vairāk nekā 4% dārgāks. Mums ir pamats uzskatīt, ka vēlāk trīs mēnešu periodā mūsu piedāvājums apzināti tika padarīts dārgāks. Notika piemērojamās metodikas maiņas un vairākas aprēķinu korekcijas, uz kurām tik ļoti uzstāja PV un kur vairākos gadījumos mēs piekāpāmies, lai gan uzskatījām, ka tas nepamatoti sadārdzina mūsu piedāvājumu. Visu laiku mēs apliecinājām, ka esam gatavi godprātīgi izpildīt pasūtījumu atbilstoši sākotnēji iesniegtajam piedāvājumam, uzņemoties pilnu atbildību, kāda paredzēta līgumā. Pat pēc tām korekcijām, kurām mēs piekāpāmies, mūsu piedāvājums viennozīmīgi bija labākais. Mēs vēlamies norādīt, ka "Škoda Vagonka" jau ir ražojusi šāda tipa vilcienus ar izmaksām, kas tika iestrādātas piedāvājumā," skaidroja Sorkins.

"Škoda Vagonka" pārstāvis uzsvēra, ka trešdien publiski paziņotie rezultāti nemaz neatbilst iepirkumā prasītājiem - tajā tika prasīts norādīt kopējās vidējās izmaksas uz vienu pasažiera sēdvietu gada laikā un piegādes grafiku, kas tad arī kalpoja par kritēriju uzvarētāja noteikšanai.

"Nav saprotams, kāpēc šobrīd tika paziņots tikai kopējais cipars 225,3 miljonu eiro apmērā, kas ir daļa no tā kas tika vērtēts. Mēs ceram, ka saņemsim no PV pilnus oficiālos rezultātus, kur būs redzami visi tie kritēriji, kuri tika iekļauti konkursa rezultātu vērtēšanā, veiksim to analīzi un tad sniegsim detalizētu savu viedokli. Jau šobrīd varam teikt, ka noteikti iestāsimies par to, ka mūsu piedāvājums bija visizdevīgākais Latvijai un tāpēc ļoti nopietni apsvērsim vēršanos IUB, apstrīdot šodien paziņotos rezultātus. Izvēloties mūsu piedāvājumu, Latvijas pasažieri saņemtu vislabākos jaunos vilcienus iepirkumā paredzētajā laikā un par godīgu cenu, valstij nepārmaksājot par šo iepirkumu," sacīja Sorkins.

Viņš atzīmēja, ka šis ir trešais Latvijas mēģinājums iegādāties jaunus piepilsētas pasažieru elektrovilcienus, un, nedrīkst pieļaut, ka arī pār šī iepirkuma caurspīdību un izdevīgumu ir aizdomu ēna. "Škoda Vagonka" pārstāvis pauda uzskatu, ka pasažieru vilcienu iepirkuma procesa necaurspīdība un iespējamās intereses var aizēnot Latvijas kā uzticama un godprātīga darījumu partnera reputāciju starptautiskā arēnā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka PV jaunos elektrovilcienus iegādāsies no Spānijas uzņēmuma "Talgo". Kopējā vilcienu piegādes līgumcena ir 225 303 262 eiro. Līgumcenā ietilpst vilcienu, to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde, rezerves daļu fonda piegāde pirmajiem pieciem gadiem, kā arī personāla apmācība.

PV valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis norādīja, ka "Talgo" piedāvājums bija saimnieciski izdevīgākais visā vilcienu paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. Jautāts, kādas bija pārējo pretendentu piedāvātās līgumcenas, Grigulis sacīja, ka nākamais izdevīgākais piedāvājums bija par nepilniem 20 miljoniem eiro dārgāks.

Tāpat ziņots, ka valdība 5.novembrī nolēma, ka PV līdz 2024.gadam elektrovilcienu rezerves daļu fonda un vilcienu uzturēšanas iekārtu, kā arī vilcienu depo izbūvē varēs ieguldīt līdz 259 miljoniem eiro no valsts budžeta.

Par tiesībām piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus sacentās četri pretendenti - "Talgo", Šveices kompānijas "Stadler" Polijas meitasuzņēmums, Spānijas kompānija "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) un "Škoda Vagonka".

Šis ir Latvijas trešais mēģinājums nopirkt jaunus vilcienus. Pirmajā iepirkumā piedalījās CAF un "Stadler", par uzvarētāju tika pasludināts CAF, taču "Stadler" ierosinātās tiesvedības rezultātā konkursa rezultāts tika atcelts. Otrajā iepirkumā piedalījās "Hyundai Rotem" un "Stadler". Labākās cenas piedāvājumu iesniedza "Hyundai", taču tika izslēgts no konkursa tehnisku iemeslu dēļ, savukārt toreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V/S) paziņoja, ka vilcienu iegādei no "Stadler" nav finansējuma, un PV līgumu nenoslēdza.

PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.