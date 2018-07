NEPLP priekšsēdētāja Dace Ķezbere skaidroja, ka padome no Ukrainas regulatora saņēma sūdzību, ka "Kino1", kas tiek retranslēts arī Ukrainā, no 2018.gada 8.janvāra līdz 14.janvārim laika posmā no plkst.7 līdz plkst.22 pārraidīja erotiskas un vardarbīgas ainas, kas nav pieļaujamas šajā laika posmā.

Sods piemērots balstoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajiem programmas veidošanas vispārīgajiem noteikumiem.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Sport Media Group" pērn strādāja ar 77 347 eiro apgrozījumu, kas ir 4,4 reizes mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi samazinājās par 34,3% un bija 5844 eiro.

Kompānija reģistrēta 2008.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 38 417 eiro. "Sport Media Group" vienīgais īpašnieks ir televīzijas programmas izplatītājs "Baltic Sport Media Group".