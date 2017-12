Centrā norāda, ka diemžēl, pieaugot patērētāju interesei par preču iegādi interneta veikalos un paplašinoties interneta veikalu tirgum, pieaug arī saņemto sūdzību skaits. Šī gada pirmajos vienpadsmit mēnešos par distances līgumiem PTAC ir saņemtas 470 sūdzības, kas ir par 255 sūdzībām jeb 119% vairāk kā 2016. gada tādā pašā laika periodā. Arī 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu bija vērojams sūdzību skaita pieaugums, proti, 2016.gadā - 264 sūdzības un 2015.gadā - 175 sūdzības.

"Lielākoties PTAC tiek saņemtas sūdzības par to, ka interneta veikali pienācīgi nepilda savas līgumsaistības, proti, nepiegādā pasūtītās preces, nenodrošina preču piegādi apsolītajā termiņā, kā arī neatmaksā patērētāju veikto pirkuma summu gadījumos, kad patērētāji izmanto atteikuma tiesības vai izbeidz noslēgto līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav piegādātas. Patērētāju sūdzībās minētais norāda uz to, ka virkne interneta veikalu nedarbojas godīgi, tai skaitā, maldinot patērētājus par piedāvāto preču pieejamību, cenu un citiem līguma noteikumiem. Minēto apstiprina arī PTAC veiktie pasākumi elektroniskās distances tirdzniecības uzraudzības jomā," stāsta centrā.

2017. gadā PTAC, konstatējot pārkāpumus, kuri skar daudzus patērētājus, ir pieņēmis vairākus lēmumus patērētāju kolektīvo interešu lietās, tai skaitā piemērojot administratīvo atbildību SIA "Kompsist? (http://www.babysmile.lv, http://www.tehnoshop.lv), IK "VIPMODE? (http://supermark.lv), SIA "Prudenta? (http://f9.lv), SIA "TVshopEXTRA.lv" (https://www.tvshopextra.lv), SIA "VIVA TRADE? (http://www.moblive.lv, http://www.rigashop.lv), SIA "ABC TRADE" (http://www.web-shop.lv), SIA "Baltic Able Traders" (http://www.2u.lv), SIA "JSJ" (http://jsj.lv), SIA "E BĀZE" (http://www.e-baze.lv).

Šobrīd PTAC turpina izvērtēt iespējami negodīgu komercpraksi, kura īstenota interneta veikalos https://saneribox.lv/, http://www.4pc.lv/ un http://www.xmobilais.lv. Par pārkāpumiem, kuros, iespējams, ir saskatāmas krāpšanas pazīmes, PTAC ir informējis tiesībsargājošās iestādes. Saistībā ar PTAC un patērētāju sniegto informāciju par iespējamo patērētāju krāpšanu atsevišķās lietās Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess.

10 padomi, kā izvairīties no negodīgiem interneta veikaliem

1. Interneta veikalā ir norādīts pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, ja tā atšķiras no juridiskās, kontakttālrunis, e-pasta adrese ātrai saziņai.

2. Interneta veikalā skaidri un saprotami ir sniegta informācija par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām un tās cenu. Patērētājiem piedāvāto preču un pakalpojumu cenām jābūt norādītām ar iekļautiem nodokļiem.

3. Informāciju par pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju drošības nolūkos vērts salīdzināt ar uzņēmumu reģistra datiem, piemēram, izmantojot Lursoft datubāzi - www.lursoft.lv, pievēršot uzmanību, vai nav aktuāls maksātnespējas process vai likvidācijas process.

4. Pirms pirkumu veikšanas sazināties ar internetveikalu, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošinātas atbilstošas saziņas iespējas un pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir reāli sasniedzams. Jāpievērš uzmanība, vai uz vēstulēm atbild interneta veikala pārstāvis, nevis tiek nosūtīta automātiska atbilde no datora.

5. Ir sniegta informācija par līguma noteikumiem, tai skaitā preces vai pakalpojuma pasūtījuma veikšanas, pirkuma apmaksas kārtību, preču piegādi un termiņiem, pakalpojuma sniegšanu, kā arī atteikuma tiesību izmantošanu.

6. Iesakām iepazīties ar citu patērētāju atsauksmēm par konkrēto interneta veikalu dažādos atsauksmju portālos.

7. Interneta veikala tehniskās drošības līmenis - par to var liecināt, piemēram, interneta adresē izmantotais https:// protokols, pārlūkprogrammas adreses laukā norādītais atslēgas simbols, uzraksts Secured by vai tamlīdzīgas norādes vai apliecinājumi.

8. Pirms pasūtījuma veikšanas aicinām apskatīt PTAC izveidoto Aizdomīgo vietņu sarakstu (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/aizdomigo-interneta-vietnu-saraksts), kurā apkopotas interneta vietnes, kurās konstatēti iespējami pārkāpumi, un Melno sarakstu (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/melnais-saraksts), kurā iekļauti komersanti, kuri labprātīgi nav izpildījuši Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas uzliktos lēmumus.

9. Pirms pasūtījumu veikšanas patērētājiem iespēju robežās būtu lietderīgi izvērtēt attiecīgās preces vai pakalpojuma cenu piedāvājumus citu pārdevēju vai pakalpojumu interneta veikalos, taču īpaši uzmanīgi ir jāvērtē piedāvājumi, kuros norādīta izteikti vai citādā veidā šķietami pārmērīgi zema cena.

10. Izvērtējot dažādus akciju, izpārdošanu vai līdzīga veida pazeminātas cenas speciālos piedāvājumus, būtu ieteicams pievērst uzmanību tam, kāds ir attiecīgā speciālā piedāvājuma saturs, vai tajā skaidri ir norādīts, uz kādām precēm vai pakalpojumiem piedāvājums attiecas, kāds ir tā spēkā esamības termiņš, vai ir norādīta un ir pietiekoši ticama attiecīgās preces vai pakalpojuma sākotnējā cena, kāds ir piemērotās atlaides apmērs un / vai cena pēc atlaides piemērošanas.

"Patērētājiem būtu vērts atcerēties, ka distances līguma noslēgšanas gadījumā, normatīvie akti paredz patērētāja atteikuma tiesības, kuras izmantojamas 14 dienu laikā no preces piegādes dienas vai pakalpojumu līgumu gadījumā 14 dienas no līguma noslēgšanas dienas. Atgādinām, ka pasūtītās preces būtu ieteicams lietot tikai to īpašību, rakstura un darbības noskaidrošanai, proti, tādā pašā apmērā, kā to iespējams izdarīt parastā veikalā. Ja prece lietota vairāk, nekā tas minēts iepriekš, patērētājs atteikuma tiesības nezaudē, bet viņam jārēķinās, ka pārdevējs, vēršoties tiesā, varētu pieprasīt kompensāciju par preces vērtības samazinājumu," atgādina centrā.