Viņš saskārās ar kritiku arī no sabiedrotajiem, kā arī no viņa personāla. Tramps pēc tikšanās ar Putinu publiski nav bildis nevienu vārdu par Maskavu un kādu no jautājumiem, kas izraisījis abu valstu attiecību viszemāko kritumu kopš Aukstā kara.



Tā vietā viņš nosodīja pašu valsts politiķu ilggadējo "muļķību" un "stulbumu", it īpaši lēmumu izmeklēt Krievijas iejaukšanos 2016. gada vēlēšanās.

Protestētāji pie Baltā nama pieprasīja atlaist Trampu un sauca viņu par nodevēju. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Tramps no Helsinkiem Baltajā namā atgriezās pirmdienas vakarā un atteicās atbildēt uz jebkādiem žurnālistu jautājumiem.



Pie ēkas sapulcējušies protestētāji rokās turēja plakātus, kuros rakstīts "Atlaidiet Trampu", "Putina lelle", "Galvenais nodevējs", kā arī "Viltotais 45". Cilvēki pret prezidentu izkliedza arī dažādus saukļus.

Pēc samita ar Putinu, Tramps preses konferencē sacīja, ka sarunas bijušas "atklātas, tiešas un dziļi produktīvas".

"Mūsu attiecības nekad nav bijušas sliktākas par tām, kādas tās ir šobrīd. Tomēr tas aptuveni pirms četrām stundām ir mainījies. Es tam tiešām ticu," preses konferencē sacīja Tramps.

Tramps pirmdien atturējās no Putina kritizēšanas saistībā ar apsūdzībām par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās, norādot, ka Krievijas līderis kategoriski noliedzis, ka šāda iejaukšanās būtu notikusi.

ASV izlūkdienesti uzskata, ka Putins licis hakeriem un propagandistiem iejaukties 2016.gada vēlēšanās, lai palīdzētu uzvarēt Trampam.

"Man ir liela paļāvība uz maniem izlūkošanas cilvēkiem, bet es jums teikšu, ka prezidents Putins šodien bija ārkārtīgi stingrs un pārliecinošs savā noliegumā, un tas, ko viņš izdarīja, bija neticams piedāvājums," sacīja Tramps.

Putins, stāvot Trampam līdzās preses konferencē, pirms tam bija piedāvājis ASV izmeklētājiem apmeklēt Krieviju, lai nopratinātu 12 izlūkdienesta amatpersonas, kuras pagājušajā nedēļā bija apsūdzējis ASV īpašais prokurors Roberts Millers.