"The Guardian" vēstī, ka glābēji un nirēji atradās alā 1,5 kilometru dziļumā, kur novāca operācijā lietoto ekipējumu, kad pēkšņi pārstāja darboties ūdens pumpēšanas ierīce, strauji liekot pacelties ūdens līmenim. To medijam pastāstīja trīs nirēji no Austrālijas, kuri arī bija iesaistīti glābšanā.

Glābēji stāsta, ka tobrīd atradās "trešajā gaisa kabatā" alas iekšienē, kad piepeši izdzirdēja kliedzienus un tad ieraudzīja pieres lukturīšu gaismas, cilvēkiem cenšoties ātri nokļūt sausumā.

"Sākās kliedzieni, jo pēkšņi galvenais ūdens pumpis pārstāja darboties un ūdens līmenis sāka celties," anonīmi atklājis nirējs, kurš savu vārdu nenosauca, jo neesot pilnvarots runāt ar plašsaziņas līdzekļiem.

Tobrīd alā kopā bijuši kādi 100 cilvēki, kuri drudžaini steidza uz izeju un mazāk nekā pēc stundas jau bija nonākuši ārpusē.

Jau vēstīts, ka vairāk nekā divas nedēļas ilgusī drāma Taizemē noslēdzās otrdien, kad beidzot tika noslēgta cilvēku glābšanas operācija. Alā iesprostotie bērni un treneris tur atradās kopš 23. jūnija.

Svētdienas rītā no alas tika izvilkti pirmie divi zēni, pēcpusdienā ārā jau bija četri, bet vakarā jau seši. Turpinoties glābšanas darbiem, otrdien no rīta izglāba jau 10 zēnus un visbeidzot virszemē izcelti visi 12 bērni un treneris.

Visi izglābtie šobrīd atrodas mediķu aprūpē.

Jau vēstījām, ka mazie futbolisti un viņu treneris tika iesprostoti pazemē 23. jūnijā, kad devās ekskursijā uz alu pie Mēsāi, Čiangrajas provincē. Tobrīd ala bija sausa, taču sākās stipras lietusgāzes, kas applūdināja ieeju alā. Taču viņiem izdevās patverties gaisa kabatā aptuveni četrus kilometrus no ieejas. Tur viņus desmit dienas vēlāk atrada britu ūdenslīdēji.